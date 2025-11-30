Servicios Sociales concede 3,8 millones a 53 entidades para mejorar centros sociales en la Comunitat Valenciana

Con el objetivo de mejorar la atención y las condiciones de los centros de servicios sociales, la Generalitat ha destinado 3,8 millones de euros a 53 entidades para ejecutar obras de reforma y modernización.

Estas ayudas permitirán adaptar, ampliar y equipar los espacios donde se atiende a personas en situación de vulnerabilidad, garantizando que los centros sean más funcionales, accesibles y acogedores tanto para los usuarios como para los profesionales que trabajan en ellos.

Del total de la inversión, 1,95 millones de euros se destinan a 24 ayuntamientos, mientras que 1,88 millones llegarán a 29 entidades sin ánimo de lucro, muchas especializadas en apoyo a personas con discapacidad, salud mental o dependencia.

Esta convocatoria supone un importante salto respecto a 2023, duplicando la inversión y aumentando en más de un 80% el número de beneficiarios.

Cada euro invertido busca mejorar la vida de los usuarios y facilitar el trabajo de quienes los cuidan, reforzando una red de servicios sociales más cercana, inclusiva y eficaz en toda la Comunitat Valenciana.

Además, cabe señalar que recientemente, la Conselleria también ha concedido un total de 1,8 millones de euros en ayudas para construir nuevos centros de servicios sociales.

Todas estas ayudas se enmarcan en la convocatoria para proyectos de inversión en materia de equipamiento y obras de rehabilitación en el ámbito de los servicios sociales, con un presupuesto de 11.150.000 euros, un 11% más que en la convocatoria anterior.

A este respecto, la secretaria autonómica del Sistema Sociosanitario, Elena Albalat, ha señalado que “con estas ayudas se da un impulso significativo al mantenimiento y mejora de la red de atención social en la Comunitat Valenciana, mejorando las condiciones tanto de los usuarios como de los profesionales que trabajan en estos centros”.

Además, Elena Albalat ha destacado que “el alto porcentaje de entidades del tercer sector entre las beneficiarias refleja la apuesta de la conselleria por colaborar con quienes están cada día en primera línea, y esta colaboración entre administraciones públicas y entidades sociales es fundamental para construir un sistema de servicios sociales robusto, cercano y eficaz en todo el territorio valenciano”.

Entre las entidades beneficiarias, la mayoría corresponden a entidades del tercer sector especializadas en atención a personas con discapacidad, salud mental o en situación de dependencia.

Los consistorios beneficiados han planteado proyectos focalizados en mejorar la red pública de servicios sociales.

Así, entre los beneficiarios figuran ayuntamientos como el de Orihuela, que recibirá 350.000 euros -la mayor cuantía individual- para reformas en sus instalaciones sociales, el de Alcàsser, también con una ayuda íntegra de 350.000 euros para modernizar sus centros, o el de Torrent, con más de 200.000 euros.

En el capítulo de entidades sin ánimo de lucro, destaca la Fundación Diagrama con 324.979 euros, seguida de la Fundación Casa Beneficencia con 348.065 euros y la asociación AUNA Inclusió con 239.468 euros.