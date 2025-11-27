Condenan a 5 años a un abuelo que agredió sexualmente a su nieta durante 6 años

Un abuelo de 83 años ha sido condenado en Alicante a 5 años de cárcel por agredir sexualmente entre 2009 y 2015 a su nieta, cuando esta contaba entre cuatro y 10 años, informa Efe.

La sentencia de la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Alicante le impone el pago de una indemnización de 15.000 euros para la niña por los daños y perjuicios derivados del delito que sufrió.

Así como la inhabilitación para ejercer cualquier profesión u oficio, retribuido o sin retribuir, que conlleve contacto regular y directo con menores de edad, además de un alejamiento a más de 500 metros y la prohibición de comunicarse por un plazo de nueve años.

Los hechos comenzaron en 2009 cuando la víctima tenía 4 años y el condenado 67 y, según recoge el relato de hechos probados, el hombre aprovechaba que era el encargado de recoger a la pequeña del colegio porque la madre trabajaba para realizarle tocamientos.

El penado se valió de la relación de parentesco que tenía con la niña para, con ánimo de satisfacer su apetencia sexual, desnudarse ante ella en diferentes ocasiones, pedirle que le besara y someterla a tocamientos en sus partes íntimas, ha informado el Tribunal Superior de Justicia valenciano (TSJCV).

La situación se prolongó durante seis años y finalizó en 2015, cuando la niña tenía 10 y contó los hechos a partir de una actividad sobre el abuso sexual que se realizó en el colegio y que le permitió comprobar que eso es lo que ella había sufrido por parte de su abuelo. Los hechos provocaron a la víctima un trastorno de estrés postraumático con ansiedad y depresión.

Durante la celebración del juicio oral, el condenado negó los hechos y argumentó que nunca se llegó a quedar a solas con la pequeña durante los años que la cuidó cuando su madre trabajaba pero la sala dio verosimilitud a la menor, a la vista de los informes psicológicos.

La víctima declaró de forma "detallada, mantenida en el tiempo y contundente" y carecía de móviles espurios, por lo que se ha considerado acreditado un delito continuado básico de abuso sexual a menor, abusando de relación de parentesco, en una sentencia que no es firme y contra la que cabe recurso ante la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana.