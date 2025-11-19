La Guardia Civil de Alicante celebra su XI concurso de dibujo infantil: los ganadores saldrán en su felicitación navideña

La Guardia Civil de Alicante celebra la undécima edición de su concurso de dibujo, dirigido a niños y niñas que cursen Educación Infantil o Primaria en cualquier centro escolar de la provincia, para incluir a los ganadores en la felicitación navideña oficial de la Comandancia de Alicante.

El plazo para enviar los dibujos está abierto hasta el próximo viernes 5 de diciembre. Desde el instituto armado esperan superar los 877 dibujos de 39 localidades distintas de la provincia que recibieron el pasado año.

Los alumnos y alumnas interesados podrán presentar sus dibujos, realizados conforme a las bases establecidas, y adelantan que este año se valorará el conocimiento que los participantes tengan de la Guardia Civil en general.

Los dibujos pueden ser enviados tanto a través de los centros escolares donde los niños se encuentren matriculados como de forma individual desde casa.

Para participar, los pequeños artistas deben plasmar en sus creaciones lo que significa para ellos la Guardia Civil y enviarlas por correo electrónico antes de la fecha límite.

El concurso se organiza en tres categorías: 1. Primera categoría: Educación Infantil. 2. Segunda categoría: Alumnos de 1º, 2º y 3º de Primaria. 3. Tercera categoría: Alumnos de 4º, 5º y 6º de Primaria.

Un ganador será elegido por cada categoría. Los premiados no solo recibirán un reconocimiento por sus obras, sino que también tendrán la oportunidad de visitar las instalaciones de la Guardia Civil en Alicante.

Carrera solidaria

La Guardia Civil concluye así un año 2025 en el que también organizaron su “I Carrera por la libertad” el pasado 25 de mayo en colaboración con la organización sin ánimo de lucro Fiet.

La finalidad de esta carrera fue acercar a la ciudadanía, por medio del deporte, la lucha que realizan sendos colectivos contra el delito de trata de seres humanos y la explotación de personas, mostrando así su compromiso con la defensa de los derechos humanos y la protección de los colectivos vulnerables.

La ONG Fiet es una organización sin ánimo de lucro cuyo propósito es crear nuevas oportunidades de vida para las personas más necesitadas que, por circunstancias familiares, sociales y/o económicas se encuentran en un estado de vulnerabilidad.

Esta ONG colabora activamente con la Guardia Civil en la lucha contra la trata de seres humanos tanto en la prevención y sensibilización como en la detección y asistencia a las víctimas.