Jóvenes de Alicante, preocupados por el futuro: "Queremos trabajos estables, no sobrevivir con sueldos ridículos"

El presidente del CJA, Ricardo Luis Villanueva, y uno de los miembros de una mesa de trabajo, Miguel Ángel García.

El encarecimiento de la vivienda y la precariedad laboral son los dos grandes problemas que golpean con más fuerza a la juventud alicantina.

A pesar de ser una generación más preparada que nunca, muchos jóvenes de la provincia se enfrentan a sueldos mínimos y a un mercado inmobiliario que les impide independizarse.

Desde EL ESPAÑOL de Alicante hemos hablado con el presidente del Consell de la Joventut d’Alacant (CJA), Ricardo Luis Villanueva (25 años), quien ha analizado la situación de los jóvenes alicantinos. Junto a él, también estaba uno de los miembros del CJA, Miguel Ángel García Escudero (20 años), fundador de la asociación juvenil 'Por el Futuro'.

Un altavoz para los jóvenes

El Consell de la Joventut d’Alacant es el principal órgano de representación juvenil de la ciudad.

Tal y como explica su presidente, Ricardo Luis Villanueva, su labor es actuar como intermediario entre las asociaciones juveniles y las administraciones públicas, transmitiendo las preocupaciones y necesidades del colectivo joven ante organismos como el Ayuntamiento o la Generalitat Valenciana.

Las dos cuestiones que más inquietan a los jóvenes alicantinos, según el CJA, son la vivienda y la salud mental.

Cualquier persona de entre 16 y 30 años puede participar en sus grupos de trabajo, donde se abordan estas problemáticas y se publican los avances en redes sociales y en su página web.

Vivienda inalcanzable

En Alicante, la posibilidad de acceder a una vivienda es cada vez más remota para los jóvenes. Según datos del Observatorio de Emancipación del Consejo de la Juventud de España, la emancipación juvenil cayó hasta un 13,7% en la Comunidad Valenciana en el primer semestre de 2021.

Desde el Consell Valencià de la Juventut (CJE), indicaron en 2022 que la temporalidad entre las jóvenes se situaba en el 66,7 %, con un aumento del 13,2 %. Según mismos datos, una persona joven asalariada debía destinar el 62,4 % de su salario para pagar el alquiler y en caso de compartir piso un 35,1 %.

El encarecimiento de la vivienda año tras año hacen pensar que esta situación se ha complicado todavía más para los jóvenes valencianos, y desde el CJA nos confirman que están trabajando en un nuevo estudio con datos actualizados.

La situación, mientras tanto, empeora a pasos agigantados. Según datos de Idealista (octubre 2025), el precio medio de la vivienda en Alicante alcanza los 2.509 €/m2, lo que supone una subida del 15,7 % respecto al año anterior.

En cuanto al alquiler, el precio medio es de 13,0 €/m2, con una evolución del +7,4 % en el último año. Una tendencia que deja fuera del mercado a buena parte de la juventud local.

"Nos reunimos constantemente con el concejal de Vivienda y Juventud, Carlos de Juan, para trasladarle estas preocupaciones”, afirma Villanueva, quien insiste en que la responsabilidad "no es solo municipal, sino también autonómica y nacional".

Por su parte, Miguel Ángel García, añade otro factor que agrava la crisis habitacional: la inseguridad y la ocupación ilegal. "Si el que alquila tiene miedo, pone más requisitos o sube el precio porque tiene que contratar un seguro de impagos", asegura.

Ambos jóvenes coinciden en que la solución no pasa solo por construir más vivienda social, sino por ofrecer empleos estables y bien remunerados que permitan a los jóvenes acceder a una casa.

Sueldos bajos y fuga de talento

Villanueva denuncia que los bajos salarios en Alicante empujan a muchos jóvenes formados a emigrar.

Él mismo, con un doble grado en Derecho, ha tenido que trasladarse a Madrid para encontrar un empleo acorde a su perfil: "Una 'Big Four', -empresas de mayor tamaño en el área de consultoría-, en Madrid ofrecía 25.000 euros a un junior, pero en Alicante solo 18.000€".

"Queremos vivir dignamente”

Tanto Villanueva como García Escudero rechazan la etiqueta de 'generación de vagos' con la que a menudo se tacha a los jóvenes de no querer trabajar.

"Hay trabajo, pero no cualificado", señala García Escudero, que combina estudios con un empleo en hostelería los fines de semana. "Cobra lo mismo quien acaba de empezar que quien lleva ahí 30 años. Lo que pedimos es poder tener una vivienda y estar tranquilos".

Villanueva comparte esta reflexión: "Si yo, con dos carreras, hubiera acabado en hostelería, me preguntaría '¿para qué he estudiado tanto?'. No queremos hacer algo que no nos corresponde. Tenemos potencial y queremos que se valore".

La preocupación por la inseguridad ciudadana también ha crecido entre la juventud. García Escudero asegura que "Alicante es más insegura ahora que hace unos años" y que las chicas sienten todavía más miedo al caminar solas. Describe un "deterioro aceleradísimo" de la ciudad en los últimos dos o tres años.

El joven, de 20 años, residente cerca de Plaza Manila, lamenta que "hay peleas prácticamente todos los fines de semana entre borrachos, algo que antes no se veía en el barrio".

Falta de apoyo

El presidente del CJA considera que el apoyo de las administraciones públicas "no es suficiente". "A las administraciones les falta escuchar a la juventud. Muchas veces aplican políticas no pensadas por jóvenes", critica.

Entre las nuevas iniciativas del CJA, Villanueva destaca la creación de mesas redondas bimensuales en el nuevo Centro 14, donde los jóvenes podrán dialogar directamente con el concejal.

Aunque la reapertura del centro, ubicado en el Casco Antiguo, estaba prevista "de forma inminente", el presidente admite que "no pinta que sea en noviembre".

El mensaje que ambos representantes transmiten es claro: los jóvenes de Alicante no quieren sobrevivir, quieren vivir con dignidad. "Lo que pedimos no es un lujo, es estabilidad. Queremos trabajos estables, no sobrevivir con sueldos ridículos", destacan.