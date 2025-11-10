Estudiantes de ELIS Villamartín impulsan proyectos para un futuro sostenible

Cada 10 de noviembre, la ONU subraya que el conocimiento científico es una herramienta decisiva para construir sociedades sostenibles y prevenir conflictos relacionados con la escasez de recursos, los desequilibrios ambientales o las desigualdades sociales.

Con motivo del Día Mundial de la Ciencia para la Paz y el Desarrollo, la UNESCO invita a destacar proyectos que muestran cómo la ciencia contribuye a proteger el futuro de las nuevas generaciones.

En este marco global, El Limonar International School Villamartín ha creado un grupo de sostenibilidad compuesto por estudiantes de distintos niveles educativos.

Su misión es analizar los desafíos medioambientales cotidianos del colegio y diseñar respuestas concretas que impulsen hábitos responsables y reduzcan el impacto ecológico.

Entre las primeras acciones se encuentra la lucha contra el desperdicio alimentario en el comedor. Los alumnos han propuesto ajustar el tamaño de las raciones, crear menús que aprovechen mejor los ingredientes y realizar auditorías mensuales de los residuos producidos.

Los resultados se expondrán públicamente en el propio comedor para promover la conciencia ambiental. Además, el centro dispone de un jardín ecológico de hierbas seleccionadas por sus propiedades nutritivas y terapéuticas.

El ahorro energético es otro de los pilares del plan. El alumnado ha diseñado carteles informativos que recuerdan apagar luces, aire acondicionado o pizarras digitales cuando no se usan.

También planean monitorizar el consumo eléctrico del colegio para valorar el impacto de las medidas y buscar nuevas formas de eficiencia.

A la par, el grupo impulsa la economía circular a través de un programa de intercambio de ropa y objetos reutilizables, campañas solidarias en días sin uniforme, desafíos semanales para fomentar el uso de botellas reciclables y actividades de limpieza dentro y fuera del recinto escolar.

Catherine Hill, directora de Secundaria y Bachillerato, afirma que el alumnado “entiende que la ciencia no solo explica el mundo, sino que lo mejora.

Al investigar, medir y proponer soluciones, comprenden que tienen capacidad real para transformar su entorno. Cuidar los recursos y pensar en quienes más padecen los efectos de la crisis climática es una forma concreta de construir paz”.

El Decenio Internacional de las Ciencias para el Desarrollo Sostenible (2024-2033), promovido por Naciones Unidas, resalta la relevancia de involucrar a los jóvenes en los desafíos científicos como vía para lograr un futuro más justo y seguro.

Desde las pequeñas iniciativas escolares hasta la cooperación internacional, cada esfuerzo cuenta en la creación de una sociedad más informada y solidaria.

Ejemplos como el de ELIS Villamartín, junto a otros centros de la provincia de Alicante, demuestran que la ciencia también es una herramienta de cambio social al alcance de la juventud, capaz de inspirar una cultura de colaboración, civismo y paz.