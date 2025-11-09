La Generalitat Valenciana ficha a un despacho de detectives por 140.000 euros para investigar absentismo en sus ITV

La Generalitat Valenciana, a través de la Societat Valenciana de Inspecció Tècnica de Vehicles S.A. (SITVAL), empresa pública encargada de la gestión de las ITV en la Comunitat Valenciana, publicó el pasado 27 de octubre en la Plataforma de Contratación del Sector Público una oferta de contrato para la prestación de un servicio de investigación privada a través de agencias de detectives, cuyo objetivo es recopilar información veraz y documentada sobre posibles ausencias injustificadas del personal, actividades incompatibles o situaciones fraudulentas en la empresa pública SITVAL.

Como ha informado EL ESPAÑOL De Alicante, con la reversión del servicio de inspecciones de vehículos al sector privado tres meses antes de las elecciones autonómicas por el entonces Gobierno de Ximo Puig (PSOE-Compromís-Podemos), se ha multiplicado el absentismo laboral. Y ese es uno de los factores por los que se ha generado un caos desde entonces. Tanto que las federaciones de transportes explican que es un "servicio más caro e ineficaz".

Este colapso del sistema tras asumir el servicio el sector público también ha generado que cada vez sean más los usuarios que deciden hacer la inspección de sus vehículos en otras provincias limítrofes de otras comunidades autónomas, con el servicio en manos de la iniciativa privada.

No es la primera vez que una administración pública tiene que recurrir a servicios de detectives para que sus empleados en estaciones de inspección vayan al trabajo. La Junta de Andalucía puso en marcha un servicio similar el pasado mes de agosto a través de un pliego de contratación dividido en dos lotes, uno para las provincias de Andalucía occidental, incluida Córdoba, y otra para Andalucía oriental, informaba ELESPAÑOL De Málaga hace unos meses.

El trabajo que deben desarrollar los detectives implica la observación, el seguimiento y la elaboración de informes previos y finales, tanto documentales como audiovisuales, con asistencia y ratificación ante órganos administrativos o judiciales si fuera necesario.​

Presupuesto y Lotes

El valor estimado conjunto del contrato es de 140.000,04 euros (sin impuestos), con un presupuesto base de licitación de 169.400,05 euros (IVA incluido).

El contrato se divide en tres lotes, uno por provincia: Castellón, Valencia y Alicante. Y se permite a cada licitador presentarse a uno o varios lotes y resultar adjudicatario de más de uno.​

El procedimiento de adjudicación es abierto, con tramitación ordinaria, siguiendo lo establecido en la Ley de Contratos del Sector Público.Y la presentación de ofertas es electrónica y el plazo de ejecución previsto del contrato es de 2 años.​

Los licitadores deben estar autorizados e inscritos en el Registro de Empresas de Seguridad del Ministerio del Interior, y demostrar experiencia reciente en servicios de investigación de similares características.

Se exige solvencia técnica, así como una cifra anual de negocio igual o superior al valor estimado del lote al que se licita (46.666,68 euros por lote).

La apertura de ofertas económicas tendrá lugar el 27 de noviembre de 2025 a las 10:00 horas. El plazo de presentación de ofertas finaliza el 26 de noviembre de 2025 a las 23:59 horas. Además, el contrato está sujeto a un 5% de garantía definitiva. E incluye condiciones medioambientales y sociales para la ejecución.​