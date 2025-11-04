Un gran incendio calcina por completo una nave industrial de Elda

Un gran incendio ha calcinado una nave industrial de Elda de una empresa dedicada a pieles y curtidos esta tarde y ha obligado a movilizar a 14 dotaciones de bomberos.

El fuego se ha originado sobre las 19:00 horas en la avenida San Luis de Cuba, en el polígono Industrial Finca Lacy de Elda, donde continúan los trabajos de extinción.

En el momento del incendio se han producido unas "llamas muy altas" que han provocado gran cantidad de humo, pero no ha habido heridos al no haber nadie en el interior, señalan desde el Consorcio Provincial de Bomberos.

El fuego ha devorado toda la extensión de la nave industrial.

Los medios utilizados son: 3 unidades de mandos de jefatura, 3 bombas nodrizas pesadas, 2 bombas nodrizas pesadas, 1 autoescalera con 1 oficial, 1 suboficial, 1 sargento, 3 cabos y 12 bomberos de los parques de Elda, Villena e Ibi.

Hasta el lugar se han movilizado nueve dotaciones a las que se le han sumado cinco más de los parques de Crevillente y San Vicente del Raspeig.

