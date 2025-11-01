John, el consultor que ayuda a británicos a mudarse a la Costa Blanca: "Cada día pierden miles de euros en estafas"

La provincia de Alicante lidera desde hace años la compraventa de viviendas por parte de extranjeros, siendo los foráneos del Reino Unido quienes llevan el peso de estos movimientos y que, lejos de reducir su ánimo por cambiar aires alicantinos, siguen llegando a diario para residir en la Costa Blanca.

Los encantos que les hacen dejar su vida atrás y comenzar sus años dorados en la provincia son claros: sol, buena comida, playas y precios asequibles. Pero cómo hacer esta transición no está tan nítido.

Más allá del sueño alicantino que buscan, muchos de ellos se encuentran con trabas y procesos administrativos más difíciles y pausados de lo que imaginaban.

John, un consultor inglés que lleva viviendo siete años en Alicante, se encarga de guiar a los británicos durante el proceso.

"Cada vez que conozco a algún británico en España le hago tres preguntas: ¿de dónde eres?, ¿cuánto tiempo llevas viviendo en España? y ¿si piensan que volverán al Reino Unido? En siete años no conozco a nadie que me haya dicho que quiere regresar permanentemente al Reino Unido", señala en un vídeo en su cuenta de TikTok.

Allí da consejos a los británicos con ganas de cambiar de aires, pero también les advierte de los peligros a los que se pueden enfrentar.

Uno de los principales problemas son las estafas. John asegura que "la gente pierde decenas de miles de euros cada día cuando acuerdan comprar casas en España. Ven algo que les gusta con un agente, aceptan y entonces les piden el 10% de depósito, firmas un contrato, vuelves a casa y has perdido el dinero".

"Pasa cada día, se pueden ver en redes sociales casos como estos; hay que hacerlo de manera segura para no arriesgar 10, 20 o 30 mil euros", comenta.

También destaca que mucha gente piensa que para poder obtener los papeles para residir en España es "saltar del avión y pedirlos".

"Las personas que no tienen pasaporte de la Unión Europea necesitan una visa para estar más de 90 días; hay que entender cuál es la mejor visa para cada uno", resalta.

Para cada situación hay una visa, pues pueden escoger entre la residencia no lucrativa (para quienes no trabajan y tienen medios económicos), la residencia por trabajo (por cuenta ajena o propia), la residencia de estudiante, la Golden Visa (para inversores) y el visado para emprendedores.

Y recomienda "planificarlo con entre 12 y 18 meses de antelación como mínimo para evitar tasas altas cuando se cometen errores administrativos".