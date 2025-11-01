Detienen a 19 personas por varios delitos en la noche de Halloween en Alicante

La pasada madrugada, en Alicante, la Policía Nacional llevó a cabo un amplio operativo de seguridad con motivo del Día de Todos los Santos que culminó con la detención de 19 personas por distintos delitos.

En el dispositivo intervinieron unidades de la Brigada Provincial de Seguridad Ciudadana, en coordinación con las comisarías de Distrito Norte y Centro.

Fuentes policiales detallaron que los arrestos estuvieron relacionados con delitos de robo con fuerza, violencia de género, tráfico de drogas, infracciones a la Ley de Extranjería, falsedad documental, quebrantamiento de condena, reclamaciones judiciales, apropiación indebida y robo en el interior de vehículos.

Entre los detenidos se encuentran dos varones, de 21 y 31 años, sorprendidos mientras abrían con un destornillador las cajas de recaudación de dos lavanderías automáticas. La intervención permitió recuperar aproximadamente 700 euros y las herramientas utilizadas en el robo.

Durante el operativo se identificaron más de 250 personas y 70 vehículos, se redactaron 67 actas por tenencia o consumo de sustancias estupefacientes y dos por portar armas blancas. Además, en colaboración con la Policía Local y la Unidad Adscrita a la Comunidad Valenciana, se inspeccionaron siete establecimientos.

Las zonas con mayor presencia policial fueron aquellas con alta afluencia de público, entre ellas el Postiguet, El Barrio, la Explanada de España, la Rambla Méndez Núñez y el casco urbano.

