Seis detenidos en Alicante por traficar con 2,5 millones de cigarrillos y 5 toneladas de 'gas de la risa'

Siete personas han sido detenidas, seis de ellas en Alicante y uno en Málaga, por traficar internacionalmente con 2.500.000 de cigarrillos y 5.200 litros de óxido nitroso, conocido como 'gas de la risa'.

Este grupo criminal formado por personas del este de Europa y de España transportaba en un camión tráiler los cigarrillos y guardaba el gas en una nave industrial de Málaga.

La operación se inició el pasado mes de mayo en colaboración con el Servicio de Vigilancia Aduanera. Agentes de la Policía Nacional Española han llevado a cabo esta acción, alineada con la Estrategia de Seguridad de la Unión Europea, con agentes policiales de Croacia, Montenegro y Francia.

Los criminales realizaban transportes legales hacia Francia y otros países centroeuropeos, lo que dificultaba su detección. No obstante, los agentes observaron cómo, en algunos viajes, dejaban huecos en el interior de los remolques para introducir efectos ilícitos, cubriéndolos posteriormente con mercancía regular.

Tras varios meses de vigilancia, el pasado mes de septiembre, los investigadores interceptaron un camión en la provincia de Alicante cuando varios miembros de la red realizaban labores de descarga.

En el interior descubrieron 10 pallets con 128.000 cajetillas de tabaco de contrabando, con un valor en el mercado de 753.466 euros, lo que suponía un fraude fiscal de más de 575.000 euros, resalta la Policía.

En ese momento se procedió a la detención de seis personas que participaban en la descarga y custodia del vehículo.

El cabecilla de la trama y propietario de los camiones fue detenido de forma paralela en la provincia de Málaga.

En el registro de su domicilio y una nave industrial se hallaron 2.592 botellas de óxido nitroso, conocidas popularmente como “gas de la risa”, que sumaban 5.184 litros. Durante la operación, además, se han intervenido 2.100 euros en efectivo y 40.000 euros en billetes falsos.

Los siete arrestados fueron puestos a disposición de los Juzgados de Instrucción de Guardia de Alcoy y Málaga, desde donde se decretó el ingreso en prisión provisional de cinco de ellos.

La investigación continúa abierta para determinar la procedencia de los efectos intervenidos y la vinculación de la empresa de transporte con otras actividades ilícitas en el ámbito internacional.