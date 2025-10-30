Anuncian la instalación de un mamógrafo de última generación en el Hospital de San Vicente en las próximas semanas

En el pleno municipal de octubre, el Ayuntamiento de San Vicente del Raspeig confirmó que la Conselleria de Sanidad instalará un nuevo mamógrafo en el Hospital público local, con el objetivo de atender a las vecinas del municipio y también a las de Agost y Monforte.

La concejal de Sanidad, Mercedes Torregrosa, adelantó que la próxima semana comenzará la instalación del nuevo equipo, de tecnología avanzada, que permitirá recuperar el servicio de mamografía en el centro.

Explicó que ya se están ejecutando trabajos de adaptación electrónica para que el mamógrafo pueda ponerse en marcha en las siguientes semanas y atender a las mujeres sanvicenteras.

Torregrosa respondió así a la moción presentada por Natalia Jerez (EU-UP), quien felicitó el avance, igual que la edil socialista Yolanda García.

La responsable de Sanidad y portavoz del PP pidió evitar la confrontación política en este tema y subrayó que “las críticas llegan tarde; nosotros seguimos trabajando con discreción, seriedad y resultados”.

Según Torregrosa, esta actuación forma parte del plan de la Generalitat, impulsado por el PP, para mejorar la detección precoz del cáncer de mama mediante un sistema de cribado más moderno y eficaz.

Recordó que el objetivo es modernizar y automatizar el servicio tras los problemas detectados en la auditoría de 2024, que evidenció deficiencias en el anterior sistema, incluido el antiguo mamógrafo del hospital, que sufrió dos averías desde su instalación en 2019.

La concejal lamentó que miles de mujeres quedaran sin mamografía en años anteriores por los fallos del programa, llegando a registrarse demoras de más de 14 semanas.

En cambio, afirmó, el actual Gobierno ha reforzado el circuito asistencial y renovado los equipos tecnológicos para garantizar el acceso equitativo de todas las mujeres, vivan donde vivan.

Aprobaciones del pleno

El pleno dio comienzo con un minuto de silencio por las víctimas de las inundaciones ocurridas hace un año en distintos municipios de Valencia.

Entre los asuntos tratados, el Gobierno local (PP y Vox) aprobó el reajuste del gasto del contrato de recogida y transporte de residuos y limpieza viaria, adaptando el presupuesto al inicio previsto del servicio en junio de 2026.

El gasto total autorizado es de 4,2 millones de euros, de los cuales 2,2 millones se destinarán a la recogida de residuos y el resto a limpieza viaria.

El procedimiento continúa suspendido por un recurso pendiente de resolución contra la adjudicación a la empresa Prezero.

La edil de Contratación, Lourdes Galiana, señaló que, si el recurso se resuelve antes de la fecha prevista, el nuevo contrato entrará en vigor inmediatamente. En esta votación, PSOE y EU-UP se abstuvieron y Compromís votó en contra.

También se aprobó, con el respaldo de PP, PSOE y Vox, la modificación inicial del Reglamento del Consejo Municipal de Medio Ambiente y Agricultura.

Se abrirá un periodo de 30 días de información pública para presentar sugerencias. Torregrosa explicó que el objetivo es hacer más funcional y participativo este órgano, adaptándolo a los procedimientos electrónicos actuales.

En el área de Derechos Sociales, PP y Vox dieron luz verde, con la abstención del resto, a la modificación de la ordenanza de prestaciones económicas individualizadas, que amplía los supuestos de acceso a ayudas de emergencia o para personas mayores.

La edil responsable, Mariela Torregrosa, indicó que la reforma busca crear un sistema de subvenciones más transparente y sensible con las necesidades reales de las familias vulnerables.

Por último, se aprobó la prórroga del IV Plan Municipal de Prevención de Drogodependencias, presentado por la concejal de Educación, Melania Llopis, quien destacó que esta herramienta es esencial para continuar las políticas locales de prevención y apoyo a las familias afectadas.