Suma Gestión Tributaria logra una recaudación récord de 544,6 millones y alcanza su mayor tasa de éxito en la provincia de Alicante

Suma Gestión Tributaria ha obtenido durante el segundo periodo voluntario de pagos del presente ejercicio una recaudación de 544,6 millones de euros destinados a los ayuntamientos de la provincia.

Esta cifra supone un incremento del 6,61% respecto al año pasado y refleja una tasa de éxito del 93,06%, la más elevada alcanzada por el organismo tributario de la Diputación de Alicante en las campañas de cobro voluntario.

Este aumento en la recaudación permitirá a los municipios continuar ofreciendo servicios públicos de calidad. Así lo ha señalado el presidente de la institución provincial, Toni Pérez, quien ha subrayado el esfuerzo de Suma por modernizar sus herramientas digitales y por mantener una relación más cercana con los ciudadanos, facilitando así el cumplimiento de sus obligaciones fiscales.

Durante esta campaña también ha sobresalido el crecimiento de las solicitudes de aplazamientos y fraccionamientos, que han superado las 56.000 peticiones. Este dato confirma que se trata de una opción de pago muy apreciada entre los contribuyentes.

El mayor volumen de ingresos corresponde al Impuesto sobre Bienes Inmuebles, que representa el 85,2% del total, seguido por la Tasa de Residuos Sólidos Urbanos con un 8,8%, el Impuesto de Actividades Económicas con un 4,4% y, finalmente, otras tasas municipales.

Estas cifras fueron presentadas durante la última reunión del Consejo Rector del organismo.

En relación con la tasa de residuos, se ha registrado un incremento de 27,9 millones de euros, resultado del intenso trabajo desarrollado por Suma para aplicar los nuevos y exigentes criterios de cálculo establecidos para este ejercicio, según ha explicado el director del organismo, José Antonio Belso.

En la misma reunión se anunció un nuevo reconocimiento otorgado a Suma, esta vez a nivel nacional, por su labor en materia de innovación en gestión tributaria.

El galardón, concedido durante la jornada tecnológica Pure/SUMMIT organizada por la compañía Pure Storage, se suma a otros tres premios obtenidos este año por el organismo provincial, que también fue certificado en abril con el Esquema Nacional de Seguridad.

La vicepresidenta y diputada de Hacienda, Marina Sáez, destacó la sólida determinación de Suma para ofrecer a los ciudadanos servicios de alta calidad, diversificando los canales de atención y las modalidades de pago, además de impulsar la excelencia en todas sus áreas de trabajo.