Desmantelan en Aspe una red de cultivo de marihuana con más de 2.400 plantas ocultas en naves industriales

La Guardia Civil ha llevado a cabo el desmantelamiento de una extensa plantación de marihuana instalada en dos naves industriales del municipio de Aspe. En dichas instalaciones se cultivaban más de 2.400 plantas en distintas etapas de crecimiento.

La investigación comenzó a inicios de octubre, cuando los agentes de la Guardia Civil de Aspe recibieron avisos sobre la posible existencia de una plantación interior en un polígono de la localidad. Las pesquisas condujeron a dos naves que habían permanecido desocupadas desde hace poco tiempo.

Estas habían sido arrendadas dos años atrás por varios ciudadanos extranjeros, quienes alegaron que montarían un negocio de estacionamiento para caravanas.

En una primera inspección del interior, no se percibió nada fuera de lo común, ya que las dependencias parecían diáfanas. Sin embargo, al revisar con detalle el lugar, los agentes descubrieron un armario metálico adosado a una pared que ocultaba una entrada secreta.

Tras retirar una plancha del fondo, accedieron a un pasadizo que conducía a la zona donde se hallaba el cultivo.

El interior contaba con un elaborado sistema de cultivo “indoor”. Las ventanas habían sido selladas para impedir la salida de luz, y el espacio disponía de ventilación mecánica, filtros antiolor, cámaras de seguridad y alarmas.

En total se localizaron más de 2.400 plantas de marihuana en plena floración, unos 10 kilos de cogollos secos empaquetados y medio kilo de polen de hachís producido allí mismo.

La instalación albergaba 21 aires acondicionados industriales, equipos de iluminación, ventiladores, depósitos de agua de mil litros conectados a un sistema de riego por goteo y diversos productos fitosanitarios.

Además, se detectó una estación eléctrica clandestina de alta capacidad, diseñada para conectarse directamente a la red de media tensión, lo que permitió defraudar energía eléctrica valorada en 192.700 euros. Técnicos de la empresa suministradora que participaron en la inspección destacaron el avanzado nivel técnico del sistema.

Durante la intervención se incautó también un camión tipo caja empleado para el transporte de material y sustancias relacionadas con el cultivo. Las diligencias se han remitido a los Juzgados de Instrucción de Novelda, mientras la Guardia Civil continúa las gestiones para localizar a los responsables de la instalación.