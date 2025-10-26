Las muñecas de Famosa se dirigen a la crisis: Isidro Rico las creó y Franco nombró a sus Nancys "ejemplares"

El pequeño municipio de Onil, en Alicante en 1957 apenas contaba con 3.500 habitantes. En plena comarca de la Foia de Castalla, entre Alicante y la histórica capital industrial de la provincia, Alcoy, el municipio llevaba años dedicándose a la artesanía de las muñecas, pero no fue hasta ese año en que comenzó a convertirse en una potencia industrial en el ámbito del juguete. Este mismo mes su empresa más icónica, Famosa, ha entrado en preconcurso de acreedores.

David Pons, director del Museo de la Muñeca de Onil, explica cómo 24 pequeñas empresas de muñecas de la localidad alicantina fundaron ese año una firma conjunta para poder dar visibilidad y publicidad a sus productos, con el objetivo de “llegar más lejos”. Juntas crearon Famosa (Fábricas Agrupadas de Muñecas de Onil S.A.) una de las historias industriales más singulares de España, símbolo de innovación artesanal y del espíritu cooperativo de un pequeño pueblo que se convirtió en el epicentro de la juguetería nacional. Aunque como recuerda Pons, "la introducción del plástico fue la que inició el despegue del sector".

No obstante, la tradición muñequera de Onil había nacido a finales del XIX, de la mano de Ramón Mira Vidal, un antiguo guardia civil retornado de su servicio militar que comenzó a fabricar muñecas de barro cocido y pintado. Su idea prosperó en un contexto artesanal, donde las familias combinaban la economía agrícola con talleres de producción doméstica. A lo largo de las décadas siguientes, los muñecos evolucionarían desde el yeso y la cola hasta el cartón-piedra o la pasta “gatxa”, una mezcla de serrín, cola y agua, antes de dar paso, ya entrado el siglo XX, al plástico.​

Con la fundación de Famosa, las pequeñas empresas de Onil pudieron adquirir maquinaria moderna y hacerse un hueco en el mercado de los juguetes de plástico. La iniciativa fue promovida por el empresario Isidro Rico Juan de la mano de Ramón Sempere Quilis (socio y presidente del consejo de administración), pretendía unir recursos, consolidar la producción, evitando así cierres de talleres que empezaban a suponer una catástrofe social para el municipio. Bajo su dirección, la empresa consiguió autofinanciarse sin recurrir a bancos y centralizar toda la fabricación en una sola planta.​

Pons ofrece una prueba del éxito de esta iniciativa. "Si a todas las personas de una edad en España les preguntas cuáles son los anuncios de Navidad que recuerdan de pequeños, te dirán que los de turrón y los de las primeras andadoras de Famosa: Las muñecas de Famosa se dirigen al portal…”. Esa fue la clave del éxito. Actualmente, en el Museo de la Muñeca de Onil hay 1.600 muñecas de todo tipo, y algunas de las primeras ediciones de Nancy o Barriguitas.

"Famosa tenía muy pocos competidores en España hasta la llegada de Barbie de Mattel (estadounidense), décadas después. Hay que recordar que en esa época España vivía en una dictadura o salía de ella y el estilo exuberante de la muñeca americana no era ni del gusto del régimen ni del público. En cambio, la Nancy era todo lo que podían llegar a querer las niñas españolas", asegura Pons.

Durante los años 60 y 70, FAMOSA se consolidó a escala nacional e internacional. Su espíritu familiar y su fuerte vínculo con la comunidad marcaron una “edad dorada” en la que los trabajadores disfrutaban de estabilidad, beneficios adicionales e incluso programas sociales impulsados por la empresa. Modelos icónicos como Nancy, Barriguitas o Nenuco o más tarde PinyPon llevan el sello de aquel periodo de esplendor.​

Famosa recibió un importante impulso por parte del régimen a través de créditos y beneficios fiscales, al igual que muchas otras empresas que surgieron durante el desarrollismo. I sus impuslsores, Isidro Rico Juan y Ramón Sempere Quilis acudieron al palacio del Pardo para recoger el reconocmiento de "empresa ejemplar" de la mano del entonces jefe de Estado, Francisco Franco.

"Famosa supo diversificar sus muñecas para el mercado español. Tanto con la Nancy (de 1968) como con Barriguitas (de 1973, hace poco celebramos su 50 aniversario). La Nancy era una muñeca de mucha calidad y volumen. Barriguitas era más pequeña y las niñas podían llevarla al parque o de viaje y su precio era menor. Además por primera vez las muñecas podían tener el pelo de diferentes colores", señala Pons.

Además, Famosa fue muy innovadora a la hora de aplicar la tecnología al juguete. Creó las primeras muñecas que andaban con pilas en España, aunque antes existiesen algunas que lo hacían a cuerda. Luego vinieron los juguetes que hacían "pipi" o comían. Todo se incorporaba a la experiencia de jugar.

Gráficamente, el director del Museo de la Muñeca de Onil lo explica con una sola frase: "Hace poco una señora me dijo que 'Nancy fue la primera feminista de España' para muchas niñas, porque eran maestras y podían conducir. Eso lo dice todo".

El declive comenzó en los años 90, en buena parte debido a la gestión que se hizo en la empresa por parte de los asociados originales que empezaron a vender sus acciones. Fue entonces cuando se trasladó parte de la producción a China y otros países asiáticos. Allí la muñeca era más barata de producir pero también bajó la calidad. Con el cambio de siglo la situación empeoró para los trabajadores de Onil. En 2002, la empresa fue vendida a un consorcio de inversión (Inveralia, Torreal, CAM y Ahorro Corporación), iniciando una etapa de venta a fondos de capital riesgo.

En 2005 pasó a manos del Banco Santander, que encargó ya el 70 % de la producción a China, provocando el cierre de talleres locales y la pérdida de cientos de empleos en Onil. Esta deslocalización significó una ruptura emocional y económica con el pueblo que vio nacer la empresa.​ A partir de 2010, FAMOSA fue adquirida por el fondo estadounidense Sun Capital, que intentó su reactivación comercial, y en 2019 pasó a formar parte del grupo italiano Giochi Preziosi, actual propietario.​

El traslado a Alicante

En 2012, la compañía trasladó su sede y plantas de producción al polígono industrial de Las Atalayas, en la ciudad de Alicante, un parque empresarial en expansión que ha permitido optimizar la logística y la distribución nacional e internacional. Sin embargo, este movimiento también simbolizó el fin de la “Famosa de Onil”, dejando atrás las naves originales y su histórica comunidad obrera.​En Famosa trabajaba todo el pueblo. Quien no trabajaba en la empresa trabajaba en la industria auxiliar.

No obstante, en Onil perviven 22 empresas de muñecas. No de la magnitud de Famosa, son empresas familiares o pequeñas firmas. De aquella época solo tres: Berbesa (Bernabeu Santiago SL) dedicada principalmente a la fabricación de muñecas de estilo tradicional y especializada en la alta calidad de los materiales, que data de 1972. También Folk Artesanía, fundada en 1972 por José Quilis Llorens con marcas como Vidal Rojas que producen las “Pepa’s”, “Sintra” o “Maris”. Y Endisa Muñecas, fue fundada en 1969, por Laurentino Saiz y Elvira Juan, que han llegado a especializarse en productos muy singulares como los Reborns, muñecos de alta calidad hechos a mano que imitan de forma muy realista a un bebé real.

El declive

Durante la última década, Famosa ha atravesado una recuperación paulatina. Tras años de pérdidas a finales de los 2000, los nuevos propietarios han impulsado estrategias de digitalización, mayor presencia en comercio electrónico y diversificación de líneas de producto enfocadas en sostenibilidad. La marca continúa siendo una de las líderes del mercado ibérico, con aumentos moderados en facturación y beneficios durante el período 2020–2024, según informes de la Asociación Española de Fabricantes de Juguetes (AEFJ) .

La empresa ha emitido un escueto comunicado sobre el preconcurso de acreedores asegurando que se trata de una "situación excepcional" y que el preconcurso es "una medida temporal y de protección con el objetivo de reforzar la estructura financiera de la compañía hasta que se cierre el proceso de reestructuración de la matriz (la multinacional Giochi Preziosi) que asegure la inyección de capital circulante que la compañía necesita".