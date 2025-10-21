La Escuela de Arte y Diseño de Alicante sigue cerrada por una plaga de pulgas y prolonga las clases online

La Escuela de Arte y Superior de Diseño de Alicante (EASDA) continúa cerrada después de que se detectara una plaga de pulgas en sus instalaciones. Las instalaciones fueron clausuradas desde el lunes de la semana pasada.

Aunque inicialmente se esperaba poder retomar la actividad, la dirección del centro ha comunicado que la reapertura no es posible debido a que deben realizarse más fumigaciones.

Por el momento, los cerca de 400 alumnos afectados están llevando a cabo sus clases de manera telemática.

Según la información disponible, el foco de la plaga se localizó en una zona específica. Se trata de una valla o cerca del centro donde vive una colonia de gatos.

Respecto a la situación actual, el inspector de educación, Celestino Yánez, ha afirmado para la cadena autonómica 'À Punt' que existe una "tranquilidad absoluta porque está pendiente".

Yánez señala que la administración local está implicada en la resolución del problema. "El Ayuntamiento también está comunicado y también se ha personado y está haciendo diversas acciones," aseguró el inspector.

Finalmente, Celestino Yánez indicó que las autoridades están pendientes de la evolución de la situación, y que las clases se reanudarán "en el momento las circunstancias ya sean de total normalidad"