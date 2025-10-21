La Costa Blanca y la Comunitat Valenciana se promocionan en Cannes como destino internacional de golf

La Asociación de Campos de Golf de la Costa Blanca y Comunitat Valenciana (ACGCBCV) participa estos días en la ciudad de Cannes (Francia) para dar a conocer la Costa Blanca y la Comunidad Valenciana como uno de los destinos internacionales más destacados para la práctica del golf.

Su presencia se enmarca dentro de la feria International Golf Travel Market (IGTM), que tiene lugar del 20 al 23 de octubre, en colaboración con Turismo Comunitat Valenciana y el Patronato de Turismo de la Costa Blanca.

Con esta acción, la ACGCBCV continúa desarrollando su ambicioso Plan de Promoción Internacional, siendo la IGTM una de las últimas citas clave del calendario anual.

Este evento está considerado uno de los encuentros más relevantes del turismo de golf a nivel mundial, al reunir a los principales touroperadores especializados y a empresas representativas de distintos destinos.

Desde 1998, la IGTM congrega de media cada año a unos 500 expositores y 350 operadores turísticos, superando el millar de profesionales procedentes de más de 40 países.

En esta edición, la ACGCBCV comparte stand con Turisme Comunitat Valenciana, mientras que sus hoteles colaboradores, Ona Aldea del Mar y Ona Ogisaka, también cuentan con espacio propio.

La feria se celebra en el Palacio de Festivales y Congresos de Cannes, el mismo recinto que acoge anualmente el célebre Festival de Cine de Cannes.

Durante los tres días de reuniones profesionales (martes, miércoles y jueves), la ACGCBCV representa a todo el destino valenciano, presentando sus principales atractivos ante los touroperadores especializados.

Entre sus puntos fuertes destacan sus 30 campos de golf diseñados por figuras de prestigio internacional como Jack Nicklaus, Robert Trent Jones Sr., Severiano Ballesteros, Javier Arana, Bernard Langer o Chema Olazábal, además de una amplia oferta hotelera de calidad, una gastronomía mediterránea de primer nivel y una variada propuesta de ocio complementario.

El golf constituye, además, un motor clave para la desestacionalización turística en la Comunidad Valenciana, atrayendo anualmente a unos 325.000 visitantes, generando más de 10.000 empleos y registrando alrededor de 510.000 pernoctaciones.

Su impacto económico beneficia también a sectores como la hostelería, la restauración, el comercio, el transporte o el alquiler de vehículos.

La ACGCBCV trabaja para fortalecer y hacer más competitivo el destino, cohesionando el territorio y optimizando las acciones de promoción del turismo de golf en toda la Comunitat Valenciana.