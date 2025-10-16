Los regantes del trasvase Tajo-Segura han pagado más de 6 veces a Castilla-La Mancha el abastecimiento de sus pueblos

El vicepresidente segundo de Castilla-La Mancha, José Manuel Caballero (PSOE), salió el martes al paso del anuncio de una estrategia común de Andalucía, Murcia y la Comunitat Valenciana, para deshacer los caudales ecológicos del Tajo aprobados en 2023 y las reglas de explotación del trasvase Tajo-Segura que están por llegar desde el Ministerio para Transición Ecológica (MITECO) de la socialista Sara Aagesen.

"Lo que es evidente es que se está haciendo un uso inadecuado del agua del trasvase", dijo en respuesta a que Castilla-La Mancha no gestionaba bien los embalses de Entrepeñas y Buendía. Si bien, eso no lo dijo el presidente Carlos Mazón, que sabe que la gestión de los embalses depende del Gobierno central de Pedro Sánchez, no de una comunidad autónoma.

"No es cierto que no se esté haciendo una buena gestión en los embalses de cabecera del Tajo", aseguró Caballero en unas declaraciones recogidas por la Agencia Efe, argumentando que la "escasez" de agua en la cabecera, unida a las "dificultades que tienen muchos municipios para poder suministrarse y desarrollar explotaciones agrarias de regadío", chocan con la situación del Levante, donde con el agua de Castilla-La Mancha "no existen limitaciones".

Pero, ¿por qué no llega el agua a los municipios ribereños de los embalses castellanos? La razón estriba en que el proyecto de abastecimiento para estos pueblos mediante la red de Morillejo lleva más de una década parado. Con obras terminadas pero sin entrar en funcionamiento debido a pruebas y trámites burocráticos pendientes y falta de solicitud formal de concesión de agua por parte de los municipios afectados.

Abastecimientos

Hace siete días la prensa local recogía cómo el viceportavoz del grupo popular en Castilla-La Mancha, Javier del Río, comprobó in situ "el estado de abandono de las instalaciones de la red de Morillejo" con el consiguiente deterioro que está provocando un ingente despilfarro económico.

El proyecto de abastecimiento a los pueblos ribereños mediante la red de Morillejo fue adjudicado en 2008 y tuvo una inversión cercana a 41 millones de euros para garantizar agua potable de calidad a unas 40.000 personas de decenas de municipios del entorno de los embalses de Entrepeñas y Buendía.

Pagos de los regantes del trasvase Tajo-Segura a las comunidades cedentes. Memoria Scrats

Los regantes del trasvase Tajo-Segura llevan pagado por el agua de la infraestructura 578,43 millones de euros. 190,88 millones a la Comunidad de Madrid, 127,25 a la comunidad de Extremadura y 260,30 millones de euros a la comunidad de Castilla-La Mancha. Es decir, seis veces lo que cuesta el proyecto de abastecimiento para los municipios de la ribera de los pantanos de Entrepeñas y Buendía.

Con estos datos es fácil comprobar cómo los problemas de abastecimiento de estos pueblos no son por causa de los riegos en Alicante, Murcia y Almería, sino por la dejación de las autoridades autonómicas y nacionales en su función de abastecer de forma adecuada a los municipios.

Sistema de Abastecimiento Alto Tajo-Morillejo. MITECO

Y es que la infraestructura principal, la captación en Morillejo, estación de tratamiento (ETAP), red de tuberías y depósitos reguladores, está físicamente acabada, pero sin funcionar. Las obras llevan más de una década de retrasos por motivos técnicos, como la acometida eléctrica, que tuvo que pasar de solución soterrada a aérea por la presencia de un yacimiento arqueológico, y pruebas que han quedado obsoletas y ahora requieren repetición antes de la entrada en servicio.​

Además, ha habido constantes modificaciones del proyecto, ampliando municipios y tramos, lo que ha obligado a reprogramar y relanzar licitaciones. La previsión de finalización de la obra ha sido incumplida sucesivamente, en 2011, 2016, 2017 y 2018, hasta 2023. ​Las múltiples administraciones implicadas (MITECO, CHT y ayuntamientos beneficiarios) ralentizan la tramitación por necesitarse convenios, autorizaciones y recepciones de obra en cadena.​ Actualmente, la Confederación Hidrográfica del Tajo trabaja en la puesta en tensión de las líneas eléctricas para suministrar energía a los sistemas, pero aún queda terminar trámites administrativos esenciales.

Y en esto también tiene responsabilidad la Junta de Castilla-La Mancha, que a través de la Agencia del Agua y la empresa pública IACLM, tiene encomendada la gestión, explotación y conservación de las infraestructuras, pendientes de la firma de convenios de colaboración con los municipios implicados antes de empezar a operar el sistema.