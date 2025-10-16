Arrestan a un traficante tras disparar a su hermana en el hombro en Santa Pola

Un traficante de 45 años ha sido detenido en el municipio de Santa Pola tras disparar a su hermana en el hombro.

La Guardia Civil comenzó la operación tras recibir el aviso de que una mujer de 43 años presentaba una herida de bala en su hombro derecho, teniendo que ser evacuada de urgencia desde su vivienda al Hospital General Universitario de Elche, donde recibió atención médica.

Hasta el lugar se desplazaron de inmediato efectivos de la Guardia Civil, de la Policía Local de Santa Pola y servicios sanitarios.

Debido a la gravedad de los hechos, los agentes comenzaron una investigación para dar con el sospechoso. Las primeras indagaciones permitieron identificarle como el hermano de la víctima.

El hombre contaba con antecedentes por diversos delitos y que carecía de licencia de armas.

Fue detenido mientras los agentes realizaban las actuaciones en el lugar. El sospechoso se aproximó a la vivienda e intentó acceder a su interior rompiendo el precinto policial.

Aunque inicialmente desobedeció las órdenes de los agentes, finalmente fue interceptado y detenido.

Además, los investigadores descubrieron que se trataba de un traficante de drogas. Se realizaron dos registros domiciliarios, uno en la vivienda de la víctima y otro en la de su hermano, donde se intervinieron 600 gramos de hachís, 25 gramos de cocaína, 22 dosis de MDMA, también conocida como éxtasis o cristal, 1.600 euros en efectivo, basculas de precisión y una funda de un arma de fuego corta.

Tras su detención, al individuo se le imputaron los delitos de lesiones, tenencia ilícita de armas, desobediencia y contra la salud pública. El individuo, junto con los efectos intervenidos, fue puesto a disposición del Juzgado de Instrucción de Elche, que decretó su ingreso en prisión.

El instituto armado informa de que, a pesar de la detención del sospechoso, continúan con las investigaciones para localizar el arma utilizada y esclarecer los motivos que originaron el disparo.

Este nuevo suceso acentúa la tendencia al alza en la criminalidad que ha registrado el popular municipio costero. En el primer semestre de 2024, los datos del Ministerio de Interior la situaban entre las que más habían sufrido el aumento de infracciones penales, con un 22,1 %.