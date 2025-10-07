Dos investigados por el hurto de 100 kilogramos de Uva Embolsada del Vinalopó en Monforte del Cid

Dos hombres de 36 y 27 años, ambos españoles y con antecedentes por delitos similares, han sido identificados por la Guardia Civil y la Policía Local de Monforte del Cid como presuntos responsables de un intento de robo de uva en un viñedo de la localidad.

El operativo se desarrolló en el marco del Plan de Seguridad 2025/26 para proteger la uva de mesa embolsada del Vinalopó con Denominación de Origen Protegida (DOP).

Coincidiendo con el inicio de la recolección, los cuerpos policiales intensificaron la vigilancia en explotaciones agrícolas de siete municipios alicantinos —Agost, Aspe, Hondón de las Nieves, Hondón de los Frailes, Monforte del Cid, Novelda y La Romana— ante el aumento de robos, dado el alto valor de este producto en el mercado negro.

El pasado 22 de septiembre, alrededor de las 21:00 horas, en una operación conjunta del Equipo ROCA de la Guardia Civil de Ibi y la Policía Local, se localizó un vehículo sospechoso en un viñedo de Monforte del Cid.

Tras recorrer la zona, los agentes sorprendieron a los dos individuos mientras cargaban uva en dicho vehículo, interviniendo para evitar que se consumara el hurto.

Los arrestados, procedentes de Elda, fueron puestos a disposición de los Juzgados de Novelda.

En la intervención se recuperaron 100 kilos de uva embolsada de la variedad Doña María, que posteriormente se devolvieron a su propietario legítimo.

La Comarca del Vinalopó mantiene un estrecho vínculo económico con el cultivo de la uva de mesa, producto que, además de destinarse al consumo directo, se emplea en elaboración de vino.

En reconocimiento a su importancia, la Guardia Civil de Alicante implementó hace 14 años un plan específico de protección, en coordinación con las policías locales de los municipios productores, enmarcado en la Orden de Servicio 20/2011 contra sustracciones en explotaciones agrícolas y ganaderas.