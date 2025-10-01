Rescatan a dos deportistas por resbalón y golpe de calor en Villajoyosa y Jalón

La Sierra de Bèrnia, donde se produjo uno de los rescates.

Dos operaciones de rescate movilizaron este miércoles a los bomberos del Grupo de Rescate de Montaña (GER) y al helicóptero Alpha 01 en distintas zonas de la Marina Baixa.

Según informa el Consorcio de Bomberos de la provincia de Alicante, la primera intervención se registró a las 15:08 horas en el acantilado del mirador de Villajoyosa. Un escalador sufrió un resbalón que le provocó una lesión en la mano, lo que le impidió continuar su actividad y quedar en una situación de riesgo.

Tras ser localizado, un rescatador descendió hasta él, lo aseguró y, mediante maniobras con grúa, fue evacuado en helicóptero hasta la helisuperficie de Finestrat, donde lo esperaba un Soporte Vital Básico (SVB) para su atención sanitaria. La operación finalizó a las 16:26 horas.

El segundo aviso se produjo a las 16:39 horas en la Sierra de Bèrnia, a unos 100 metros de la cima, en término de Jalón.

Una mujer de 30 años, que realizaba una ruta de senderismo en grupo, sufrió un golpe de calor y presentaba confusión y mareos por agotamiento.

El grupo de rescate localizó a los senderistas en la cumbre, atendió a la afectada y la trasladó en helicóptero hasta la helisuperficie de Finestrat, donde recibió asistencia sanitaria. La intervención concluyó a las 18:22 horas y, aunque la mujer fue atendida, no presentaba lesiones graves.

En ambas actuaciones se emplearon el helicóptero de rescate Alpha 01 y los efectivos del Grupo de Rescate de Montaña.

