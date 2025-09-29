Detenido en Alicante por estafar 28.587 euros a personas mayores con el método de la 'siembra' en cajeros automáticos

Una mujer anciana saca dinero de un cajero, en una imagen de archivo.

Agentes de la Policía Nacional han arrestado en Alicante a un hombre de 39 años de edad, acusado de cometer ocho estafas y un delito de falsificación documental.

El sospechoso habría engañado a varias personas de edad avanzada en cajeros automáticos mediante el método conocido como “siembra”, causando un perjuicio económico total de 28.587 euros.

La investigación, llevada a cabo por la Brigada de Policía Judicial de la Comisaría Provincial de Alicante, se inició tras recibir numerosas denuncias de personas de entre 70 y 82 años.

Todas ellas manifestaron haber sufrido movimientos fraudulentos en sus cuentas después de recibir una aparente ayuda por parte de un joven mientras utilizaban cajeros automáticos con tarjetas contactless.

Modus operandi

Según relataron las víctimas, el hombre se acercaba cuando estaban operando en el cajero y se ofrecía a colaborar, alegando que la tarjeta no podía introducirse en la ranura y que debían usar la función contactless.

Mientras aparentaba ayudar, observaba el momento en que la víctima tecleaba el PIN y, sin que esta lo advirtiera, le sustituía la tarjeta por otra previamente sustraída a una persona mayor.

Documentos falsos

Con las tarjetas y claves en su poder, el detenido retiraba dinero en efectivo, realizaba compras y efectuaba transferencias bancarias.

Una de las operaciones incluyó el traspaso de una elevada suma a una cuenta abierta por él mismo utilizando un nombre falso y documentación falsificada, lo que añade un cargo por falsedad documental.

Los agentes, tras las pesquisas pertinentes, lograron identificar al presunto autor, quien residía en la zona de El Albir (Alicante).

Se montó un dispositivo de vigilancia que permitió su localización y detención. En el momento del arresto, portaba también un permiso de conducir falsificado, expedido a nombre de otra nacionalidad.

Finalmente, tras la instrucción policial correspondiente, el detenido fue puesto a disposición de los juzgados de Benidorm.