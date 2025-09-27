La Policía Nacional detiene a cinco hombres en Elche por robar con fuerza en domicilios en tres actuaciones distintas

Varios agentes de la Policía Nacional han detenido en la localidad alicantina de Elche a cinco hombres por robar con fuerza en domicilios en tres hechos distintos. En dos de ellos, ocurridos en "escasas" horas, la intervención de la Unidad de Seguridad Ciudadana impidió que los autores pudieran sustraer efectos.

En cuanto al tercer hecho, el autor había sustraído de una vivienda de una pedanía ilicitana un ciclomotor y fue identificado y arrestado tras la investigación policial en otra pedanía alicantina donde residía, según ha informado la Jefatura Superior de Policía en un comunicado.

El primero de los sucesos, que tuvo lugar el 19 de septiembre, ocurrió al recibir la Policía Nacional una llamada que alertaba de que dos hombres habían fracturado la puerta de acceso de una vivienda en planta baja y habían accedido a su interior.

Por este motivo, se estableció un dispositivo de cerco con varios indicativos de la Policía Nacional que permitió localizar en las inmediaciones a los presuntos autores cuando trataban de huir. Los agentes detuvieron a dos hombres, de 34 y 27 años, y evitaron que sustrajeran objetos.

Por otro lado, el siguiente suceso tuvo lugar el 20 de septiembre. Un indicativo de la Policía Nacional que patrullaba en vehículo camuflado localizó a un hombre encaramado a un cartel luminoso a la altura de un primer piso. El sospechoso estaba entregando un televisor a otro hombre que se encontraba en la acera.

Los agentes intervinieron "de inmediato" y descubrieron que ambos estaban extrayendo el aparato del interior de una vivienda. Por ello, detuvieron a los dos hombres, de 19 y 50 años, y el televisor recuperado fue entregado a su legítimo propietario.

En el tercer suceso, el autor llegó a consumar los hechos, por lo que la Policía Judicial de la Comisaría de Elche se hizo cargo de la investigación policial pertinente.

El arrestado, tras acceder a una vivienda unifamiliar ubicada en la partida rural ilicitana de Santa Ana, sustrajo un ciclomotor de un cobertizo anexo a la vivienda que hacía las veces también de garaje.

Tras las pesquisas policiales, los agentes encargados del caso identificaron al autor, un hombre de 33 años de edad que fue arrestado el pasado 25 de septiembre en la pedanía alicantina de El Rebolledo donde residía.

A los cinco arrestados se les ha imputado un delito de robo con fuerza. Todos ellos han sido puestos a disposición del Juzgado de Instrucción de Guardia de Elche.