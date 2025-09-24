Diputación destina 266.000 euros para proyectos de integración de residentes internacionales en más de 90 municipios

Más de noventa localidades de la provincia recibirán este año el apoyo de la Diputación de Alicante a través de la convocatoria de subvenciones destinada a impulsar iniciativas para la población extranjera residente.

En total, se destinarán 266.000 euros a proyectos, programas y actividades orientados a la integración de estos colectivos.

El diputado de Residentes Internacionales, Juan de Dios Navarro, subrayó que “la demanda de este tipo de iniciativas ha ido en aumento, especialmente porque más del 21% de los habitantes de la provincia son ciudadanos internacionales, quienes necesitan recursos que les ayuden a familiarizarse con el idioma y también con aspectos legales, jurídicos y laborales fundamentales para su integración”.

Gracias a estas ayudas, se llevarán a cabo cursos de castellano, campañas de empadronamiento, encuentros de convivencia, talleres de inserción laboral, acciones de sensibilización, servicios de traducción y asistencia socio-jurídica, así como actividades culturales.

En cuanto al reparto económico, la comarca de L’Alacantí contará con 17.800 euros para municipios como Agost, Aigües, Alicante, Busot, El Campello, Mutxamel y Sant Joan d’Alacant.

La zona de Montaña recibirá 46.300 euros, con partidas para localidades como Alcoi, Cocentaina, Muro de Alcoy u Onil, entre otras.

La Vega Baja será la comarca con mayor dotación, alcanzando los 76.260 euros, distribuidos entre 27 municipios, entre ellos Torrevieja, Almoradí, Guardamar del Segura, Pilar de la Horadada o Rojales.

En la Marina Alta, serán 54.270 euros los que se invertirán en poblaciones como Dénia, Xàbia, Calp, Benissa o Orba. Por su parte, la Marina Baixa dispondrá de 34.500 euros repartidos entre once localidades, entre las que figuran Altea, L’Alfàs del Pi, Finestrat o La Nucia.

Finalmente, la zona del Vinalopó dispondrá de más de 36.800 euros que se destinarán a municipios como Elda, Petrer, Crevillent, Santa Pola, Monforte del Cid o Sax.