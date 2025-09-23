Guillermo Megías, de Hydros Power: "El hidrógeno va a revolucionar la energía sostenible de aquí a cinco años"

Uno de los drones impulsados por hidrógeno de Hydros Power.

Desde Alicante, Hydros Power lidera la aparición de una nueva generación de empresas energéticas españolas que apuestan por la tecnología y el compromiso como motores de cambio.

Fundada en 2021 por Guillermo Megías, Iván Navalón y Pablo Botella, la startup emerge de un círculo de confianza y amistad: “Lo que más me enorgullece es que esto sea una aventura compartida. Hemos apostado el uno por el otro y por una visión común, y ese vínculo nos da solidez hasta en los momentos difíciles”, se sincera Guillermo Megías en una entrevista con EL ESPAÑOL.

Pero el trayecto hasta consolidarse como una de las promesas de la movilidad verde nacional no ha sido sencillo.

Tras años de sacrificio personal y profesional, la llegada del primer respaldo financiero de EIT Urban Mobility a finales de 2024 marcó el inicio de una nueva etapa en la que el equipo pudo dedicarse por completo a escalar la empresa.

“Ese fue nuestro punto de no retorno. En ese momento entendimos que el sacrificio tenía sentido y que había quien creía en este sueño”, relata Megías.

Mejor Startup

Hydros Power ha sido reconocida como finalista de los Global Startup Awards en la categoría Greentech, una validación del intenso trabajo de su equipo.

Pero en palabras de Megías: “Los premios son el reflejo de un esfuerzo colectivo que va mucho más allá de nosotros tres: son una señal de que en España se puede innovar y liderar, sin complejos y sin importar de dónde vienes”.

La solución de Hydros Power se basa en la descentralización y la modularidad del hidrógeno, permitiendo que sectores como la logística y la movilidad industrial puedan superar las limitaciones de la electrificación convencional.

Uno de sus primeros hitos, triplicar la autonomía de los drones respecto a baterías de litio, ha cosechado interés en ámbitos tan distintos como la agricultura, la vigilancia o la logística urbana.

“La gente se sorprende cuando ve que la tecnología está lista ahora, y no en un futuro remoto”, señala Megías.

Futuro prometedor

Sobre el futuro, añade: “Veo un panorama energético donde vamos a necesitar todas las piezas: la solar, la eólica y, por supuesto, el hidrógeno. Nadie tiene la respuesta única, pero sí podemos aportar una solución inmediata que ayude a acelerar la transición”.

Aspiran a que Hydros Power marque “el estándar del hidrógeno distribuido” en Europa en cinco años, y por el camino siguen apostando por talento local y la colaboración con otros agentes del ecosistema.

En definitiva, Hydros Power representa el espíritu de una generación que, frente a la incertidumbre, responde con innovación, cooperación y persistencia.

Las votaciones online para alzar a Hydros Power como mejor startup están abiertas hasta el 6 de octubre en la página web de los Global Startup Awards.