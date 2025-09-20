Cae uno de los cárteles más peligrosos de los Balcanes con cultivos masivos de marihuana en Alicante y el Levante

La "fortaleza" de la organización criminal en Valencia.

Cae el Balkan Cartel, uno de los cárteles más peligrosos de los Balcanes que ocultaba cultivos masivos de marihuana en Alicante y el Levante español.

La Policía Nacional ha detenido a 10 sospechosos de pertenecer a una de las organizaciones criminales más activas de los países del Este de Europa y ha desmantelado tres plantaciones de interior en las provincias de Alicante, Valencia y Murcia.

Allí escondían 60 kilos de marihuana listos para distribuir y alrededor de 1.500 plantas de cannabis en distintas fases de crecimiento.

Esta célula es una ramificación del denominado Balkan Cartel, una organización que empleaba el tráfico de marihuana como vía de financiación para fortalecer su estructura y planificar futuras operaciones delictivas de mayor envergadura, incluyendo la importación de cocaína.

Entre los detenidos se encuentran los líderes del cártel, un varón y su progenitor, quienes dirigían y coordinaban las actividades del grupo.

El hijo, vinculado a la organización de uno de los criminales más conocidos de los Balcanes, ya contaba con antecedentes por la importación ilícita de varias toneladas de cocaína desde Sudamérica, explica la Policía Nacional.

Mientras que su padre figuraba en archivos internacionales por su papel como intermediario en redes de tráfico de drogas entre los Balcanes y Europa Occidental, habiendo colaborado con organizaciones italianas de relevancia en el narcotráfico.

La investigación de la UDYCO Central, en colaboración con la Fiscalía Especial Antidroga de la Audiencia Nacional, halló cinco localizaciones clave de la organización en el Levante.

Los dos primeros funcionaban como centros de operaciones: una nave en Crevillente (Alicante) y una finca fortificada en Mogente (Valencia).

Además, se identificaron tres emplazamientos adicionales donde la organización desarrollaba actividades ilícitas.

A inicios de septiembre se detectó la llegada desde Serbia de un cultivador especialista en este tipo de plantaciones, lo que hizo sospechar que la organización se disponía a iniciar una nueva cosecha.

"El 10 de septiembre de 2025 se desarrolló un amplio dispositivo policial en Alicante, Murcia y Valencia", señalan desde el cuerpo.

En Mogente tenían su "fortaleza", ubicada en una zona de difícil acceso, cuya vasta extensión y aislamiento facilitaban la actividad ilícita y dificultaban cualquier intervención externa.

Los agentes del GEO efectuaron el aseguramiento de esta finca fortificada que servía de centro logístico y de producción para el grupo criminal,

La operación contó además con el apoyo de la Unidad Aérea de la Policía y Guías Caninos Como resultado de los registros, los 10 integrantes del entramado fueron arrestados y se desmantelaron tres plantaciones de marihuana.

Asimismo, se incautaron 56 kilos de cogollos de marihuana envasados y listos para su distribución, cuatro vehículos, 17 teléfonos móviles, un inhibidor de frecuencia, documentación italiana falsa y otros efectos vinculados con el tráfico de drogas.