La Universidad de Alicante da la bienvenida al curso con dos días repletos de actividades y un concierto

La Universidad de Alicante da comienzo al curso 2025-26 con su tradicional Semana de Bienvenida, organizada por el Gabinete de la Rectora y el Vicerrectorado de Estudiantes y Empleo, junto con diversos servicios universitarios. La celebración tendrá lugar los días 23 y 24 de septiembre.

El acto oficial de apertura se desarrollará el martes 23 a las 11:00 h en los soportales de la Biblioteca General, donde la rectora Amparo Navarro dirigirá unas palabras a la comunidad universitaria.

Este espacio será también el centro neurálgico de la mayoría de las propuestas. Tras la inauguración, el Consejo de Estudiantes ofrecerá, de 13:00 a 15:00 h, una degustación gratuita de paella, bebidas y helado.

Durante ambas jornadas, el campus se llenará de actividades variadas que combinan ocio, deporte, cultura y orientación académica.

Entre las iniciativas más destacadas figuran ‘El árbol de los deseos’, la GymkanUA, Encesta y gana, Clash Bot-al, Water Pong y la ruleta del PAT UA. No faltarán los fotomatones, pancartas de bienvenida y rincones pensados para inmortalizar recuerdos.

El Servicio de Deportes sumará a la programación un recorrido de orientación, exhibiciones de rugby y ultimate, además de jornadas de puertas abiertas tanto en el polideportivo como en el Boulder UA.

El Museo de la Universidad de Alicante (MUA), por su parte, animará a participar en la ruta “Hazte una foto en el MUA” y en las visitas exprés a sus exposiciones.

La parte académica y profesional estará presente con talleres como El camino del emprendimiento como estudiante de la UA, impartido por Jesús Valencia Potenciano, y Skills para tus primeros pasos en la Universidad, a cargo de María Jesús Bujaldón. Asimismo, se contará con la presencia del autobús de LABORA.

La música y la cultura también tendrán protagonismo con la presentación del videoclip de las bandas ganadoras de InteractUA y con la ruta “El campus de la UA musicado”, un recorrido que une patrimonio y canciones.

Concierto de Bienvenida

Como cierre de la programación, el jueves 2 de octubre, a las 20:30 h (apertura de puertas a las 19:30 h), se celebrará en el Anfiteatro del Aulario II el Concierto de Bienvenida.

La velada comenzará con Tere Priore, ganadora del V Concurso de Bandas Emergentes de InteractUA, que ofrecerá una propuesta musical fresca y dinámica. A partir de las 21:00 h subirá al escenario Barry B, artista destacado de la escena musical joven y cabeza de cartel del evento.

Este concierto forma parte de la programación Paranimf del primer cuatrimestre y está promovido por el Vicerrectorado de Cultura, Deporte y Extensión Universitaria, en colaboración con el Vicerrectorado de Estudiantes y Empleabilidad y el Consejo de Estudiantes. La entrada será libre hasta completar aforo y el recinto contará con servicio de restauración y barra.