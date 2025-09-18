El Gobierno de Pedro Sánchez solo ha destinado a Alicante el 0,7% de la inversión en obra pública estatal este año

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha elegido nuevamente hoy el aeropuerto de Alicante-Elche Miguel Hernández para uno de sus anuncios de inversiones. No es la primera vez. ya lo hizo en el 50 aniversario de la infraestructura aeroportuaria alicantina en 2018 y en su cambio de denominación en 2021. Solo que esta vez los ánimos de los sectores económicos de la provincia están más caldeados después de tres años siendo la número 52 de las 52 provincias españolas en inversión del Gobierno.

Y es que según datos de SEOPAN, la Asociación de Empresas Constructoras y Concesionarias de infraestructuras, las cifras en la inversión gubernamental en la provincia son peores que nunca: en los siete primeros meses de 2025, la Administración central licitó en Alicante 39,3 millones de euros, lo que representa apenas el 0,7% del total nacional (5.942 millones de euros).

El presidente vendrá acompañado de su ministro de Transportes, Óscar Puente, para la Presentación del plan de inversiones de aeropuertos en España durante los próximos cuatro años, el proyecto DORA III (Documento de Regulación Aeroportuaria) desde 2027-2031. Ya Puente aprovechará para hablar de la ampliación del aeropuerto alicantino cuando autoridades y la sociedad civil le reclaman sin éxito una segunda pista.

Esta misma semana, la consellera Marian Cano comparó la situación del aeropuerto de Alicante-Elche con el de otros aeropuertos españoles: "En Málaga se abordó la construcción de la segunda pista con 12 millones de pasajeros, cifras inferiores a las que ya tiene Alicante. Una vez más, la discriminación a nuestra provincia es patente y evidente en cifras".

Además, Cano ha hecho hincapié que el aeropuerto de Alicante-Elche es "el único de su categoría en toda Europa sin conexión ferroviaria directa, lo cual perjudica gravemente la competitividad de la provincia y la calidad del servicio".

Alicante recibe seis veces menos del dinero que le correspondería por parte del Estado. Así, siendo la cuarta provincia de España en población, con casi 2 millones de habitantes (alrededor de 4% del total de la población española, siendo la cuarta provincia en población y quinta en PIB). Además, está en el top 5 en PIB provincial y representa más del 4% de la riqueza nacional. Sin embargo, recibe seis veces menos de lo que le correspondería por su peso poblacional y económico.

Los datos de SEOPAN certifican que la inversión en la provincia se reduce a la mitad mientras crece un 14,5% en el conjunto nacional. En 2024 (enero–julio) Alicante recibió 78,0 millones de euros. En 2025 (enero–julio) se redujo esa cantidad a 39,3 millones de euros. En cifras relativas a ambos años, esta situación supone una reducción del -49,6% de inversiones en la provincia mientras que en el conjunto de España la inversión del Estado aumenta un 14,5% (de 5.190 a 5.942 millones de euros).

El puesto 52 de 52 de inversión por habitante (con tres años con los presupuestos prorrogados) se traduce en el puesto 26 de 52 del ranking provincial de inversión estatal total, lo que supone una clara discriminación frente a otras provincias que aportan mucho menos en relación a su peso poblacional y económico.