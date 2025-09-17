Fallece en San Juan un hombre que se autolesionó en el cuello con una navaja tras agredir a otro en un conflicto laboral

Un hombre de 53 años falleció este miércoles tras agredir con un palo a otro individuo en una zona comercial de Sant Joan (Alicante) y, posteriormente, provocarse heridas en el cuello con un arma blanca, según informó la Guardia Civil.

Según Efe, el suceso tuvo lugar alrededor de las 11:46 horas y se originó por un conflicto laboral. Durante la disputa, el agresor atacó a un hombre de 48 años con un objeto contundente, ocasionándole heridas que, según las autoridades, no ponen en riesgo su vida.

Después del ataque, el autor de la agresión se autolesionó con un arma blanca en el cuello. Fue trasladado de urgencia a un hospital por los servicios sanitarios, donde finalmente perdió la vida.

