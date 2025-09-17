Detienen en Bigastro a un hombre con MDMA, cocaína y speed preparados para su consumo

La Guardia Civil ha arrestado a un hombre acusado de un presunto delito de tráfico de drogas, después de ser sorprendido por los agentes mientras trasladaba en su coche varias bolsas con distintas sustancias ya preparadas en dosis para su comercialización.

Según informa Efe, los hechos ocurrieron en la mañana del 24 de agosto en Bigastro, durante un operativo de control preventivo de vehículos y personas llevado a cabo por la Unidad de Seguridad Ciudadana (USECIC) de Torrevieja, en las inmediaciones de una discoteca donde, pese a la hora —alrededor de las 11 de la mañana—, se concentraba un elevado número de personas.

En el transcurso de la inspección, los agentes identificaron al conductor de un turismo que mostró una actitud nerviosa, lo que levantó sus sospechas.

Al revisar sus pertenencias, localizaron una dosis de cocaína abierta y, tras registrar el interior del vehículo, descubrieron varias bolsas que contenían diferentes drogas distribuidas en dosis individuales listas para su venta, además de billetes de distintas cantidades.

Una vez trasladada la intervención a dependencias oficiales, se contabilizó el siguiente material: 97 pastillas de MDMA, 58 gramos de cristal, 58 gramos de speed, 31 gramos de cocaína y 4 gramos de cocaína rosa.

El detenido, un ciudadano español de 31 años, fue puesto a disposición del Juzgado de Instrucción nº 1 de Orihuela, que decretó su libertad con cargos. Por su parte, la droga incautada ha sido enviada al Área de Sanidad de la Subdelegación del Gobierno en Alicante para su análisis correspondiente.

