La Nucía obtiene 12 adosados que destinará a 'Viviendas para Jóvenes': están valorados en 2 millones

El acceso a la vivienda se ha convertido en uno de los principales problemas para la juventud, con precios que dificultan la emancipación y proyectos de vida estables. En este contexto, municipios como La Nucía impulsan iniciativas que buscan aliviar la presión del mercado inmobiliario.

El Ayuntamiento ha obtenido 12 adosados que pasarán a formar parte de su programa de 'Viviendas para Jóvenes', en lo que supone el primer paso de un plan más amplio de promoción pública.

Los inmuebles han sido cedidos al consistorio por la promotora Promontoria Coliseum Real Estate S.L.U. en virtud de un convenio urbanístico.

Tras su paso al Patrimonio Municipal de Suelo, el Ayuntamiento estudiará las fórmulas para ponerlos a la venta, con el objetivo de facilitar la compra a los jóvenes nucieros.

"Con este convenio, el Ayuntamiento defiende la utilidad pública de la promoción y obtiene 12 viviendas que destinará a ‘viviendas para jóvenes’, garantizando el acceso a la primera vivienda a la juventud nuciera", subraya el alcalde Bernabé Cano.

El acuerdo fue rubricado ante notario por Cano y Clara Arcas, gerente de promociones de la empresa promotora. Posteriormente visitaron los adosados junto al concejal de Participación Ciudadana, Pepe Cano.

Viviendas valoradas en 2 millones

Según indica el Ayuntamiento en una nota de prensa, estas 12 viviendas están tasadas en torno a los 2 millones de euros. Se trata de adosados de entre 90 y 125 metros cuadrados, con dos o tres dormitorios, dos baños, jardín y plaza de aparcamiento subterráneo con trastero.

Están ubicados en el carrer Serra Grossa, en la urbanización La Colina, una zona residencial con piscina comunitaria y vistas a la Bahía de Altea, Benidorm y Calpe.

Plan de 200 VPO

El alcalde destaca que esta cesión supone solo el inicio de un proyecto más ambicioso.

"Son las primeras 12 viviendas de protección pública del Ayuntamiento de La Nucía. Este es el primer paso de diferentes acciones que vamos a dar esta legislatura en promoción de viviendas para jóvenes en La Nucía", señala Cano.

De hecho, el consistorio prevé poner en marcha 200 Viviendas de Protección Oficial (VPO) en los próximos dos años, con el fin de ampliar la oferta de vivienda asequible y responder a la demanda creciente de la población joven del municipio.