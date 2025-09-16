Amparo Navarro defiende que la Universidad de Alicante priorice la rentabilidad social y la igualdad de oportunidades

La rectora de la Universidad de Alicante (UA), Amparo Navarro, defendió durante el acto de apertura del curso académico de las universidades públicas valencianas que la institución universitaria debe guiarse por el principio de la rentabilidad social y no por criterios de beneficio empresarial.

En su intervención, recalcó la necesidad de garantizar la igualdad de oportunidades en el acceso y permanencia del alumnado, lo que implica reforzar el sistema de becas en los ámbitos estatal y autonómico, además de afrontar con urgencia el problema del acceso a la vivienda para los jóvenes.

La ceremonia, de carácter solemne, tuvo lugar este martes en la UA y estuvo presidida por Navarro.

También asistieron la rectora de la Universitat de València, Mavi Mestre; el rector de la Universitat Politècnica de València, José E. Capilla; la rectora de la Universitat Jaume I, Eva Alcón, y el conseller de Educación, Cultura, Universidades y Empleo, José Antonio Rovira.

Igualmente acudieron representantes de universidades privadas, como los rectores de la Universidad Cardenal Herrera, Higinio Marín, y de la Universidad Católica San Vicente Mártir, José Manuel Pagán; así como las rectoras de la Universidad Internacional de Valencia, Eva Giner, y de la Universidad Europea de Valencia, Rosa Sanchidrián.

Durante su discurso, Navarro subrayó que la razón de ser de la Universidad son sus estudiantes: “la institución no solo debe concebirse como un centro de investigación, sino como el espacio en el que se forma y se proyecta el futuro de la sociedad”.

De ahí, explicó, que no puede considerarse a los estudiantes como clientes, sino como beneficiarios de un servicio público, lo que marca una diferencia fundamental con respecto a la lógica empresarial.

Añadió que quedan múltiples áreas de mejora que permitan adecuar la Universidad a las demandas reales de la sociedad, incluyendo la igualdad de acceso, la mejora de la calidad docente, la búsqueda de soluciones a los retos del día a día de la experiencia universitaria y, de manera especial, el refuerzo de la empleabilidad de los egresados.

Respecto a la vivienda, consideró este un asunto de Estado que requiere la implicación de todas las administraciones públicas.

En relación con la financiación universitaria, Navarro destacó que los recursos deben ser suficientes y equitativos para que las universidades puedan afrontar sus retos, insistiendo en la necesidad de cumplir el objetivo legal de destinar al menos el 1% del PIB a la educación superior.

Sobre investigación, apuntó a los grandes desafíos globales que también afrontan las universidades, como el cambio climático, un área en la que la UA ha trabajado de manera destacada.

Defendió la importancia de proseguir con las investigaciones orientadas a mitigar sus efectos y proteger el medio ambiente, recordando que la ciencia es clave para paliar fenómenos destructivos como incendios, sequías extremas o episodios meteorológicos adversos.

El acto comenzó con la lectura de la memoria académica del último curso a cargo del secretario general de la UA, Josep Ochoa, quien repasó los principales hitos de la institución.

A continuación, el catedrático de Derecho Procesal José María Asencio pronunció la lección inaugural centrada en la relación entre el derecho procesal, la independencia judicial y la solidez del sistema democrático. Finalmente, se rindió homenaje al personal jubilado y a los familiares del personal fallecido durante el curso anterior.