Ingresan a dos personas por golpes y heridas en una pelea en el paseo de la Explanada de Alicante

Dos hombres, de 27 y 28 años, tuvieron que ser trasladados al hospital universitario Doctor Balmis de Alicante tras resultar heridos en una pelea ocurrida en la Explanada a primera hora de este sábado, según informan desde Efe.

De acuerdo con los datos facilitados por el Centro de Información y Coordinación de Urgencias (CICU), el aviso a los servicios de emergencia se produjo a las 9:40 horas.

El joven de 28 años sufrió una lesión en el muslo, mientras que el de 27 presentaba un fuerte golpe en la zona abdominal.

Ambos fueron asistidos inicialmente en el lugar por un equipo del SAMU y por una ambulancia de Soporte Vital Básico, para después ser ingresados en el centro hospitalario.

