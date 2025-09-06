El escape de una vaquilla en Alicante saca a la luz celebraciones taurinas ilegales

Este sábado, la Policía Local de Alicante ha localizado una finca en la que se llevaban a cabo actividades taurinas sin autorización, tras un incidente provocado por la fuga de una vaquilla que obligó a interrumpir la circulación en la AP7 durante unos 40 minutos.

El suceso comenzó cuando el animal escapó de un camión y se dirigió hacia la autopista, a la altura de la carretera de l’Assagador, en un área rural de Alicante. Como medida de seguridad, se procedió al corte del tráfico en la vía durante el mediodía, aunque no se produjeron accidentes.

Al lugar acudieron trece agentes de la Policía Local, que, con la colaboración de varias personas de la zona, consiguieron detener y asegurar al animal, lo que permitió restablecer la normalidad en la autopista.

Tras seguir el rastro del camión del que se había escapado la vaquilla, los agentes llegaron hasta una finca en la Rambla de Rambuchar. Allí descubrieron que se preparaba un festejo taurino de tipo capea en una pequeña plaza de tientas. El espacio había sido alquilado por el propietario a un particular, quien a su vez lo había cedido a una peña de aficionados.

Al constatar que el evento carecía de los permisos pertinentes, los agentes levantaron acta y notificaron a la Policía Autonómica, que se presentó en el lugar por ser la autoridad competente en este tipo de casos.

