Muere una mujer de 34 años en Xàbia por las heridas de la hélice de un barco

Una mujer de 34 años perdió la vida en Xàbia tras sufrir graves lesiones en el rostro y el cuello ocasionadas por la hélice de una embarcación, después de caer al agua en la Cala Portitxol. Así lo ha comunicado este sábado el Centro de Información y Coordinación de Urgencias (CICU) a la agencia Efe.

El aviso del accidente se recibió a las 19:42 horas del viernes, momento en que se desplazaron hasta la zona una unidad de soporte vital básico (SVB) y un servicio de atención médica urgente (SAMU). La afectada presentaba politraumatismos, heridas producidas por la hélice y una parada cardiorrespiratoria.

El equipo del SAMU logró reanimarla durante el traslado al Hospital de Dénia, aunque, ya en el centro sanitario, volvió a entrar en parada cardíaca y falleció poco después.

Noticia en actualización

