ASAJA Alicante informa que la uva moscatel de Teulada recupera un 60% de producción tras un 2024 nulo por la sequía

El pasado año quedará marcado en la memoria de los viticultores de Teulada como uno de los más difíciles para la uva moscatel, a causa de una sequía sin precedentes y la prolongada falta de precipitaciones en la comarca.

En mayo de 2023, ASAJA Alicante recorrió las explotaciones vitivinícolas para comprobar la dura realidad que atravesaban los agricultores: un panorama desolador que desembocó en la pérdida de más del 90% de la producción, amenazando seriamente la continuidad de este cultivo histórico.

Este invierno, sin embargo, las lluvias han supuesto un alivio para el sector, evitando que muchos productores abandonaran definitivamente. Según las previsiones de ASAJA Alicante, la campaña actual alcanzará alrededor del 60% de una cosecha habitual, lo que se traduce en unos 900.000 kilos frente a los 1,5 millones de una campaña normal. Una cifra que, sin el esfuerzo de los viticultores y el apoyo del Ayuntamiento, habría sido considerablemente menor.

Juan José Buigues explica que la rápida reacción del consistorio, que destinó medio millón de euros procedentes del remanente municipal, fue clave para mantener con vida las plantaciones. “Sin esa ayuda, habría sido imposible seguir adelante”, reconoce el agricultor, quien subraya que, aunque la cosecha de 2024 estaba perdida, la intervención permitió salvar las cepas y mirar con esperanza hacia el futuro.

Este año, la mayoría de las plantas han rebrotado, aunque en muchos casos han producido muy poco, apenas unos cuatro racimos por cepa. Aun así, la calidad de la uva es excelente: mantiene su característico dulzor y presenta un buen tamaño. “Confiamos en que, tras la campaña, el otoño y el invierno traigan la lluvia que necesitamos para recuperarnos del todo”, señala Vicente Coello, también productor de la zona.

Los viticultores apuntan además que las olas de calor recientes han acelerado el proceso de maduración, obligando a una “maduración forzada” que ha dado a la uva un tono más rojizo. No obstante, las parcelas próximas al mar han resultado menos afectadas gracias a la brisa marina. En general, el sector afronta la recolección con optimismo y espera que las temperaturas de las próximas semanas permitan concluir la vendimia con buenos resultados.

Un cultivo con futuro

La Moscatel de Teulada pertenece a la variedad Moscatel de Alejandría, una de las más antiguas del Mediterráneo. Las condiciones singulares del municipio —su cercanía al mar, un clima suave, la influencia de la bahía de Moraira y del viento llebeig— hacen de este entorno un enclave privilegiado para el desarrollo de la uva moscatel en fresco, que alcanza aquí su máxima expresión en color y sabor.

Con su característico tono dorado y sus granos grandes y dulces, esta uva cuenta con una gran aceptación en mercados tan destacados como Barcelona, Bilbao, Madrid o Zaragoza. ASAJA Alicante subraya además que se trata de un cultivo de secano emblemático, con gran valor histórico y, al mismo tiempo, altamente rentable para los agricultores de la zona.