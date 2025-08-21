La mejor terraza de Alicante que sorprende a los turistas: "Los mejores cócteles y una piscina con un atardecer mágico"

La tendencia de los bares en terrazas es ya imparable, y Alicante cuenta con un amplio abanico de opciones para disfrutar de las impresionantes vistas del Castillo de Santa Bárbara y del casco antiguo de la ciudad acompañado de un buen cóctel.

En la terraza del hotel Odyssey Rooms se encuentra Highbar, uno de los mejores bares en altura de toda la ciudad.

En este espacio se pueden encontrar productos frescos, artesanos y alicantinos, combinados con vinos locales de bodegas cuidadosamente escogidas y una coctelera que integra la tradición artesana con la innovación para crear una experiencia única con vistas a la fortaleza alicantina.

La influencer Arantxalara lo tiene claro, y en un vídeo en sus redes sociales la calificó como "la mejor terraza de Alicante. Está muy cerquita del Ayuntamiento. No solo es una terraza bonita, es que además tiene los mejores cócteles que te puedes tomar en Alicante y, además, una piscina con vistas".

Esta propuesta pone en valor tanto el producto alicantino como al productor, con una selección de vinos de la terrera muy peculiares y, en ocasiones, muy poco accesibles, como el Rosa Moscatel de la bodega Les Freses, del que apenas se producen 432 botellas al año.

Aunque la coctelera es la que manda en esta terraza. Su arsenal de combinados cuenta con mojitos, sangría, Tommy’s Margarita, Negroni, mezcal, cócteles de fruta de la pasión o sangrías.

Además de otros temáticos, como El Secreto de Tabarca, que se inspira en los piratas que saqueaban Tabarca y robaban el fondillón alicantino, y una gran selección de vinos alicantinos de la variedad de uva moscatel.

En una entrevista en este diario, sus creadores, Guillermo Albert y Santi Gómez, explicaron que su intención era "darle mucho valor a lo nuestro, más que nunca, para los locales, que muchos seguro que conocen los Ribera y Rioja, pero no las maravillas de aquí, y para los extranjeros que nos visitan, que se vayan con una experiencia inmersiva".

"Nuestras catas al atardecer son una experiencia mágica que combina la belleza de la puesta de sol sobre Alicante desde Highbar Rooftop con la degustación de vinos alicantinos de pequeñas bodegas artesanales", señalan en su página web oficial.

Su horario de verano: miércoles, jueves y domingo de 18:00 a 1:00 mientras que viernes y sábado de 18:00 a 1:30. Los lunes y martes cierran.