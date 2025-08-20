Pablo tiene el primer Omoda 9 de Alicante, el coche chino que rompe el mercado: "En Audi valdría 100.000 euros"

Con la potencia de un Ferrari, la tecnología de un Tesla y la comodidad de un Mercedes, la marca china Omoda ha presentado su última obra: el Omoda 9, un vehículo único en el mercado que acaba de aterrizar en las calles de Alicante.

La firma del gigante asiático ha vuelto a sacudir el mercado de la automoción con un coche aún desconocido para muchos en la provincia.

Pablo fue el primer conductor en estrenar este modelo tras recibir la primera unidad llegada a Alicante. Dos meses después de ponerse al volante, comparte con EL ESPAÑOL de Alicante su experiencia.

Confiesa que en su búsqueda de un coche que se ajustara a sus necesidades comprobó cómo el mercado estaba "disparado".

"Un vehículo similar a este sería el Audi Q8, que se te va a más de 100.000 euros, cuando este cuesta unos 40.000 euros", asegura.

Volante del Omoda 9. J.V.

Tras investigar y contrastar las características de la máquina china —535 CV de potencia y tecnología superior a modelos que duplican su precio— se decidió a dar el paso.

"Lleva todos los extras incluidos: asientos calefactables y ventilados con masaje, suspensión neumática, seis modos de conducción, techo solar, pantallas... Tiene todo lo que tendría un coche de alta gama", afirma.

El diseño exterior refleja el aire fresco de la nueva escuela automovilística china, pero es al entrar en él y encenderlo cuando se entiende la revolución que ha generado la marca.

En España, las ventas se han disparado hasta el punto de obligar a enviar nuevos lotes de vehículos.

Como todo producto novedoso, el Omoda 9 no ha escapado a los prejuicios. Más aún por dos factores que suelen ser diana de estereotipos: ser chino y ser híbrido con componente eléctrico.

Pablo lo ha notado en carne propia. "La gente conoce las marcas alemanas o japonesas, pero no se esperan esta calidad", sostiene. Aun así, asegura que basta con subirse y dar una vuelta para que cambien de mentalidad.

Conducción

El interior sorprende desde el primer momento: una pantalla gigante y un estilo minimalista reciben a los pasajeros.

Pablo se ha convertido en embajador de la marca. J.V.

Mientras conduce, Pablo destaca algunas de sus prestaciones más avanzadas, como la cámara que proyecta el coche en realidad aumentada desde una vista aérea para ver obstáculos, los asientos con masaje, los distintos modos de conducción o el techo solar panorámico.

Pero si algo distingue al Omoda 9 son sus prestaciones mecánicas. Con cuatro motores y 535 CV, acelera de 0 a 100 km/h en apenas cinco segundos, de manera silenciosa y con una potencia reservada a los modelos más exclusivos.

Pablo asegura haber conducido coches de gran rendimiento, pero reconoce que este está a otro nivel. Tanto, que lo define como "un peligro, en el buen sentido", para conductores jóvenes e inexpertos".

Desde la firma lo describen como "un desempeño dinámico sin precedentes", con 145 kilómetros de autonomía eléctrica y más de 1.100 kilómetros de autonomía total gracias a su sistema híbrido.

Ventas

José David, jefe de ventas de Omoda en Alicante en el concesionario oficial Borjamotor, confirma que los clientes quedan "impresionados" por su calidad-precio.

"Tiene acabados de un coche de altísima gama y nada que envidiar a la calidad premium europea", asegura.

En su opinión, la diferencia respecto al Omoda 5, su predecesor, es clara, ya que "antes tenía que ir yo a venderlo, por así decirlo, y ahora prácticamente se vende solo porque los clientes ya conocen la marca".