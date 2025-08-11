El retiro espiritual que cierra la Guardia Civil en Pedreguer: 'vacaciones' con veneno de sapo y ayahuasca por 1.000 euros

La Guardia Civil ha terminado con las 'vacaciones' con veneno de sapo, ayahuasca y otras drogas que ofrecía una empresa en un retiro espiritual ubicado en un chalé de Pedreguer.

Tres personas han sido detenidas, dos hombres y una mujer de 33 años, como cabecillas de la empresa y se investiga a otras cinco acompañantes en los viajes espirituales.

A todos ellos se les imputan los delitos de tráfico de drogas, blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal por promover el consumo de drogas a través de unos paquetes vacacionales por 1.000 euros en los que ofrecían sustancias alucinógenas a los clientes.

Los paquetes incluían varios días de estancia, alojamiento, manutención y consumo de sustancias, cuyos precios dependían de los días de estancia, que podían ser entre tres y cinco días, siendo el precio medio por paquete superior a mil euros.

En las salas destinadas a la realización de los viajes astrales había dispuestas varias decenas de camas, en las que los clientes eran atendidos simultáneamente por seis miembros del grupo que preparaban y administraban las sustancias y les acompañaban durante el proceso, sin medidas para evitar una intoxicación.

En el momento del registro, en el retiro se hallaban 16 personas alojadas.

Laboratorio

En el registro del chalé también se encontró un laboratorio casero, rudimentario y sin medidas higiénicas, que empleaban para la preparación de los brebajes, donde manipulaban los principios y elaboraban las sustancias que administraban a los clientes.

En la operación se han realizaron dos registros en dos fincas de una partida rural de la localidad de Pedreguer en los que los agentes han intervenido 11 litros de ayahuasca preparada para el consumo; 117 ejemplares de cactus de San Pedro y varias botellas de secreciones de Sapo Kambó (Phyllomedusa bicolor).

Así como 7 kilogramos de Mimosa (Mimosa púdica); 368 kilogramos de semillas de Harmal (Peganum harmala); 945 comprimidos de Ritalín (metilfenidato); además de dinero en efectivo y numerosa documentación.

La investigación se inició el pasado mes de marzo tras recibir la denuncia de un afectado.

Las indagaciones permitieron comprobar la existencia de una empresa que se anunciaba en internet como una organización de referencia internacional en retiros espirituales y que ostentaba premios de reconocimiento como aval.

Ganancias

El negocio era muy lucrativo para sus responsables, quienes habrían facturado varios cientos de miles de euros en los últimos años.

Realizaban varios retiros semanalmente a un elevado número de personas y cobraban en su mayoría en efectivo, sin declarar los ingresos y evitando dejar rastro.

Sustancias

La ayahuasca, el cactus de San Pedro, las secreciones del sapo Kambó, la Harmala y la Mimosa son sustancias de procedencia natural con "efectos altamente nocivos para el ser humano, que producen efectos difíciles de prever, porque dependen entre otros factores, del metabolismo de cada persona y de la cantidad administrada", advierten desde el instituto armado.

"Este riesgo se incrementa cuando las sustancias tóxicas son administradas por personas que carecen de formación sanitaria y manipuladas de forma casera", han explicado.