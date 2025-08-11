Muere ahogado un hombre de 76 años en una piscina de Alicante

Un hombre de 76 años falleció el ayer domingo a causa de un ahogamiento en una piscina de Alicante.

El aviso a Emergencias se recibió a las 13:30 horas por un ahogamiento en una piscina de la ciudad, hasta donde se desplazaron los equipos de emergencia, según informó el Centro de Información y Coordinación de Urgencias (CICU).

A la llegada del SAMU los especialistas sanitarios solo pudieron confirmar el fallecimiento del septuagenario.

Se le realizará una autopsia para revelar las causas de la muerte.

Ahogamientos

Este 2025 está siendo uno de los más duros de los últimos años en la provincia, que registró un julio para olvidar, en el que, con 21 fallecidos, lideró el trágico ranking nacional.

Algunos de los sucesos más recientes y que más han conmovido a los alicantinos por la edad de las víctimas han sido el fallecimiento, tras ahogarse días antes en una piscina de Aigües, de una niña de 3 años el pasado domingo, o el de un niño de 2 años el 14 de julio en una piscina de Aspe.

Desde el 1 de enero hasta el 29 de julio de 2025, han fallecido 296 personas por ahogamiento en espacios acuáticos españoles, de las cuales 244 eran hombres (82,4 %) y 52 mujeres (17,6 %), según el Informe Nacional de Ahogamientos (INA).

La Comunitat Valenciana es la tercera comunidad con más muertes por ahogamiento en lo que va de 2025, con una muerte cada dos días desde el inicio del año.

