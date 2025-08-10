La Generalitat destina más de 7,7 millones a la restauración de zonas quemadas por los grandes incendios de 2022

Imagen del estado del paisaje tras uno de los incendios forestales de 2022

La Generalitat Valenciana da un paso decisivo para revertir los daños que dejaron los incendios forestales más devastadores de 2022.

La Conselleria de Medio Ambiente, Infraestructuras y Territorio destinará más de 7,7 millones de euros a la restauración de las zonas calcinadas, dentro de un plan que busca no solo reparar, sino también prevenir nuevas catástrofes.

Ese año, el fuego golpeó con especial dureza la Comunitat. Tres grandes siniestros (Vall d’Ebo, Bejís y Venta del Moro) arrasaron 31.589,97 hectáreas, el 95,38 % de toda la superficie quemada en la región.

Los dos primeros se produjeron casi al unísono, en pleno mes de agosto, y dejaron cicatrices profundas en el paisaje y en el tejido natural.

Ante esta situación, la Dirección General de Medio Natural y Animal puso en marcha la redacción de cuatro proyectos de restauración en montes de gestión autonómica, con una inversión inicial de 66.500 euros para su diseño.

Finalizados en julio, estos proyectos concretan un paquete de actuaciones que movilizará más de 7,7 millones para recuperar la biodiversidad, proteger el suelo y reforzar la prevención frente a futuros incendios.

Proyecto de actuaciones

Las actuaciones proyectadas comprenden diversos trabajos destinados a la recuperación ambiental y la prevención de futuros incendios.

Entre ellas se incluye la gestión del arbolado quemado, mediante el apeo de árboles afectados por el fuego y la construcción de fajinas y albarradas.

También se prevé el fomento de la biodiversidad a través del apoyo a la regeneración natural, como el resalveo de especies del género Quercus, y la restauración vegetal mediante reforestaciones.

Además, se llevarán a cabo actuaciones específicas para la prevención de incendios, como la creación de franjas de seguridad en caminos, así como mejoras dirigidas a la fauna con la instalación o acondicionamiento de charcas y puntos de agua.

Otro eje fundamental es la conservación de suelos y de la hidrología, que incluirá la construcción de albarradas, diques y muros. Por último, se contempla la mejora de la red viaria existente para facilitar el acceso y las labores de gestión forestal.

Respecto a las zonas donde se iniciarán estos trabajos se encuentran los términos municipales de Altura, Barracas, Bejís, El Toro, Jérica, Sacañet, Teresa, Torás, Viver, Alcublas y Andillas, con una superficie afectada por el incendio de Bejís de 18.522,88 hectáreas; el incendio de Vall d’Ebo con 1.604,42 de hectáreas calcinadas afectó a los municipio de Castell de Castells, Tollos, Tormos, Vall de Gallinera, Vall de Laguart, Planes, Vall d'Ebo, Benimassot, Facheca y Vall de Alcalá; y, por último, el incendio de Venta del Moro que afectó a 1.462,67 hectáreas del municipio.

Uno de los ejemplos concretos de intervención se sitúa en el término municipal de Torás, dentro del área afectada por el incendio de Bejís. Allí, en los montes Aguamala I y Aguamala II, se ha previsto la gestión del arbolado quemado en una superficie de 45,52 hectáreas.

Además, se llevará a cabo una corrección hidrológica en el barranco de Aguamala mediante la construcción de seis albarradas, dos diques y dos muros de contención.

La inversión total prevista para estas actuaciones asciende a más de 788.900 euros.