Mahou presenta su botella más alicantina con un diseño de Antonio Marest: "La luz de Alicante es única en el mundo"

"Las Hogueras de Alicante no serían la gran fiesta que son hoy sin Mahou". Con estas palabras, el presidente de la Federació de Fogueres, David Olivares, ha querido expresar su gratitud hacia la histórica cervecera por su compromiso constante con las fiestas oficiales de la ciudad durante los últimos 50 años.

Este martes 20 de mayo, Mahou ha presentado en el restaurante Teselas una edición muy especial de su emblemática botella. Se trata de un diseño único, vibrante y profundamente alicantino, creado por el reconocido artista local Tonyo Marest, quien ha logrado capturar en su obra la esencia más representativa de la ciudad y de sus fiestas.

Desde Mahou Cinco Estrellas, esta colaboración ha sido calificada como “un hito en las Hogueras”, no solo por su carácter artístico y conmemorativo, sino también por el vínculo emocional que refuerza entre la marca y Alicante.

Durante el evento de presentación, Olivares ha hecho un llamado a todos los alicantinos y visitantes para que vivan intensamente las Hogueras de 2025 “de la mano de Mahou”. Además, se ha dirigido con especial cariño a la Bellea del Foc, Adriana Vico, y a sus damas de honor, presentes en el acto, para adelantarles que están a punto de vivir “las mejores Hogueras de su vida”.

El diseño: arte, color y raíces

El protagonista visual de esta edición especial es, sin duda, el diseño de la botella, obra de Tonyo Marest. El artista ha mostrado su entusiasmo y gratitud por haber sido elegido para este proyecto tan simbólico: “Ha sido un lujo poder representar a mi ciudad a través de esta botella”, ha comentado.

El diseño, lleno de color, energía y alegría, plasma algunos de los elementos más icónicos de Alicante: el inconfundible mosaico del Paseo de la Explanada, las palmeras que definen su paisaje urbano y la pólvora, elemento imprescindible y sensorial de las Hogueras.

Un artista global con alma alicantina

Tonyo Marest, cuyo estilo destaca por una fusión entre la estética Art Decò y el arte urbano contemporáneo, ha desarrollado una trayectoria internacional que lo ha llevado a trabajar y exponer en países como Francia, Estados Unidos, Marruecos o India. Su obra, nutrida por influencias multiculturales y una técnica innovadora, lo posiciona como una figura destacada en la escena artística global.

Sin embargo, a pesar de su proyección internacional, Marest mantiene un fuerte arraigo con su tierra natal. “Nunca he visto una ciudad con la luz que tiene Alicante. Esa luz me inspira y me acompaña allá donde voy”, ha declarado, haciendo visible el vínculo emocional que lo conecta con sus raíces y que ha impregnado esta colaboración artística.

Hogueras con sabor y estilo alicantino

Para cerrar el acto, David Olivares ha puesto en valor la programación de las Hogueras de 2025, asegurando que serán “las mejores fiestas del mundo”. Con una propuesta cultural, artística y festiva cada vez más ambiciosa y consolidada, la ciudad se prepara para acoger un año más a miles de personas que llegan para vivir el fuego, la música y la tradición.

Este año, además, las celebraciones contarán con un símbolo adicional: la nueva botella de Mahou Cinco Estrellas, que no solo refrescará las gargantas, sino que también decorará las mesas y brindará un toque artístico a la experiencia festiva.