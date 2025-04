Pedro Gómez, meteorólogo,: "Se esperan chubascos de mayor densidad y granizos en esta zona de Alicante"

Este martes, Alicante ha despertado con cielos nublados y algunas gotas de lluvia tras una semana santa protagonizada por el buen tiempo en sus últimos días.

Unas precipitaciones que no han logrado crear alertas en toda la provincia. Sin embargo, la zona del litoral norte de Alicante sí se verá afectada por un aviso amarillo por lluvias y tormentas.

Además, el meteorólogo Pedro Gómez adelanta la probabilidad de lluvias en otras zonas de la provincia: "Que no hayan avisos en otras zonas no quiere decir que no se vayan a registrar chubascos también".

Unas lluvias que se notarán en general mucho más en el litoral norte: "Los chubascos de mayor entidad se esperan en el litoral norte de Alicante, donde la aparición de granizo menudo es más probable", asegura el meteorólogo.

¿De dónde vienen los chubascos?

La creación de este tipo de chubascos se explica por el paso de una vaguada de aire frío en altura. "Será fugaz, pasará rápido, dejando inestabilidad solo esta tarde", asegura el meteorólogo.

Una situación que compara con la del pasado domingo por su parecido. "Se irán formando chubascos esta tarde en zonas de interior e irán avanzando de noroeste a sureste, buscando su salida por la costa hacia el Mar Mediterráneo", adelanta.

Previsión para los próximos días

Según el meteorólogo, esta situación no prevé alargarse, pues volverá el buen tiempo. "La tendencia es que la estabilidad atmosférica vuelva a imponerse en la situación meteorológica, predominando el cielo poco nuboso o despejado y subiendo las temperaturas máximas de forma general, alcanzando los 25ºC de nuevo en zonas de interior y los 21-22ºC en puntos de costa", asegura.

Durante esta Semana Santa, Alicante ha sido protagonista en toda España por sus imágenes de turistas disfrutando de la playa y de algún que otro chapuzón.

¡#FelizMartes! Esta tarde tendremos el paso fugaz de una vaguada de aire frío en altura, dando lugar a la formación de chubascos en toda la vertiente mediterránea de la #PenínsulaIbérica y zonas de montaña de #Baleares. Los de mayor entidad llevarán asociados #granizo menudo. pic.twitter.com/4uAi8ur5d6 — MeteOrihuela (@MeteOrihuela) April 22, 2025

Una actividad que si bien puede parecer agradable a primera vista debido a las altas temperaturas vividas en los últimos días en Alicante, no deja de ser reservada para los más atrevidos, pues tal y como informa Gómez, la temperatura del agua del Mar Mediterráneo en torno a la Costa Blanca oscila entre los 16 y los 17ºC actualmente.

Un agua todavía muy "fresquita" comparada con las altas temperaturas que alcanza el Mar Mediterráneo durante los meses de verano.