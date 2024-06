Detienen a un yihadista del Estado Islámico que captaba terroristas por redes sociales desde Alicante

Un hombre ha sido detenido en Teulada (Alicante) por captar futuros yihadistas a través de las redes sociales y por el enaltecimiento de los actos del grupo terrorista Daesh, también conocido como Estado Islámico o ISIS por sus siglas en inglés. Además, mantenía contacto habitual con combatientes terroristas extranjeros en la zona sirio-irakí y con personas ya detenidas por terrorismo yihadista en España y Marruecos.

El sujeto, de nacionalidad marroquí, intentaba adoctrinar con publicaciones en favor de la organización terrorista. La actividad se había intensificado en las últimas semanas, con más mensajes y más radicales, lo que ha llevado a la Policía Nacional a su detención, finalizando una operación que se inició en junio del 2023.

El pasado verano se comenzó a investigar al arrestado por presunta participación en los delitos de captación terrorista, adoctrinamiento, autoadoctrinamiento y enaltecimiento del terrorismo.

Los expertos en la lucha contra el terrorismo hicieron un seguimiento del contenido de naturaleza yihadista del sospechoso, comprobando que estaba "completamente adherido a los postulados de Daesh" y detectando que se encontraba en un "estado avanzado de radicalización".

Creación de contenidos yihadistas

Los trabajos pudieron situar al individuo en la localidad alicantina y descubrir que su nivel de radicalización había ido en aumento en las últimas semanas con materiales producidos por él mismo, lo que encendió todas las alarmas de los especialistas para actuar antes de que adquiriera determinación criminal o adoctrinara a más personas.

En la madrugada del pasado lunes se puso en marcha el correspondiente dispositivo policial, procediendo a la detención de esta persona y al registro de su domicilio. Los agentes han intervenido gran cantidad de material informático y telefónico, así como diferente documentación relacionada con la investigación que los agentes se encuentran analizando.

Desde la Policía Nacional de Alicante aseguran a EL ESPAÑOL de Alicante que no se pueden difundir los métodos utilizados por el grupo antiterrorista, que ha coordinado la operación desde Madrid, ni qué tipo de contenido han encontrado por lo "delicado" del caso. Hoy, el detenido ha sido puesto a disposición del Juzgado Central de Instrucción número 5, que ha decretado su ingreso en prisión.

El grupo terrorista más sanguinario

El Daesh ya mató a tres turistas españoles en Afganistán a mediados del mes de mayo tras un tiroteo en la capital, Kabul. También han reivindicado el asalto del Crocus City Hall en Moscú, Rusia. El ataque, en el que los atacantes usaron fusiles de asalto y cócteles molotov, dejó un saldo de 144 personas fallecidas y 551 heridos. Otro de los atentados más dañinos de la organización fue el Las Ramblas de Barcelona en 2017, donde murieron 16 personas.

El Daesh es el grupo yihadista más sangriento y castiga a los infieles que no cumplan con la sharía, la ley islámica, con violencia. Esta organización se diferencia de Al Qaeda por tener un elevadísimo nivel de producción audiovisual y por sus trabajos de captación a través de las redes sociales.

Su razón de ser es establecer un califato islámico a nivel mundial, más amplio del Estado Islámico que establecieron hace una década entre Irak y Siria. Aunque fueron derrotados, la organización sigue activa y está repartida por puntos de Oriente Medio, con katibas o células desde el sudeste asiático hasta el Sahel.

La captación de jóvenes por redes sociales les permite difundir, expandir y adaptar su propaganda a todos los rincones del mundo, traduciendo y ajustando sus mensajes. Los contenidos son realizados por yihadistas con altas capacidades, llegando a hacer producciones al nivel de Hollywood, incluso cuentan con revistas propias: Dabiq y Rumiyah.

Los materiales que difunden utilizan el márquetin de conocidas empresas occidentales, como el lema 'Just Terror', una adaptación del famoso 'Just do it' de Nike. Así, difunden materiales que explican cómo realizar explosivos caseros, cómo tienen que ser los camiones con los que atropellar a los infieles, dónde apuñalar para causar el mayor daño posible, entre otras acciones.