Estos son los horarios de los supermercados esta Semana Santa en Alicante

A todos nos ha pasado alguna vez que hemos decidido preparar una comida específica, ponernos manos a la obra y poner incluso la sarten en el fuego para de repente recordar que el otro día gastamos el último bote de tomate. En ese momento, solo nos quedan dos opciones: cambiar el menú del día o salir corriendo al super.

Normalmente no suele haber problema para ir a comprar algo al supermercado porque hay tiendas que abren hasta tarde o incluso permanecen abiertas las 24 horas del día para poder comprar en caso de urgencia. Sin embargo, muchos días festivos esto cambia, los horarios son diferentes e incluso podemos toparnos con algún comercio cerrado.

La Semana Santa es uno de esos momentos especiales en el que el horario de los comercios puede variar. Del 24 al 31 de marzo, hay algunos días festivos. Incluso el 1 de abril, Lunes de Pascua, es un día festivo en muchas partes de España. Este será el horario de algunos supermercados de la ciudad de Alicante en los próximos días.

Mercadona

Imagen de archivo del exterior de una tienda Mercadona.

El horario habitual de Mercadona es de 9:00 a 21:30 h. (excepto festivos). Sin embargo, tienen excepciones en algunas zonas y tiendas. Por lo general, los supermercados de la cadena de Juan Roig estarán cerrados durante el Viernes Santo, 29 de marzo, y el día de la Mona, del 1 de abril. Como es habitual, sus tiendas también permanecerán cerradas los domingos, 31 de marzo y el 7 de abril.

Carrefour

Una tienda de Carrefour.

Por suerte, muchas tiendas de Carrefour sí que están autorizadas para abrir los festivos. Estos son los Carrefour de Alicante que abren los días 24,29 y 31 de marzo: Carrefour Express C/ Calderon de la Barca II, Carrefour Express C/ Explanada España, Carrefour Express C/ Eusebio Sempere IV, Carrefour Express Plaza Ayuntamiento, 2, Carrefour Puerta de Alicante y Carrefour Gran Vía, entre otras. Sin embargo, los horarios pueden varias de una tienda a otra. Esto se puede comprobar en su página web.

Lidl

Lidl

Algunos supermercado de Lidl también abren durante los festivos de Semana Santa, pero con horarios especiales. El Lidl de Dr. Sapena permanecerá abierto el 29 de marzo, en horario de 9 a 21:30 horas. En el caso de la tienda situada en la avenida Doctor Jiménez Díaz, abrirá los días 24, 29 y 31 de marzo, hasta las 22 horas. Lidl Maestro Alonso, abre el día 29 de marzo, pero hasta las 21:30h. La tienda de Rio Muni, abrirá el 24 de marzo hasta las 15h, el 29 de marzo hasta las 21:30h y el 31 de marzo hasta las 15h. Por último, la tienda de la Caja de Ahorros, estará abierta el 24 de marzo hasta las 15h, el 29 de marzo hasta las 21:30h y el 31 de marzo hasta las 15h.