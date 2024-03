¿Por qué es incorrecto hablar de "puntos negros", pero cuáles son los de las carreteras de Alicante?

El pasado mes de diciembre, los integrantes alicantinos del grupo parlamentario del PP en el Congreso de los Diputados preguntaron al Gobierno cuántos accidentes se habían producido en los "puntos negros" de las carreteras de Alicante. En la respuesta, fechada el 16 de febrero, el Gobierno socialista de Pedro Sánchez contestó: "la Dirección General de Tráfico (DGT) ha abandonado la definición de punto negro como tramo de 100 metros con al menos 3 accidentes con víctimas en un año debido a sus limitaciones".

La respuesta parlamentaria, sin ofrecer más información más allá de remitir a los diputados a la web de la DGT, añadía: "en este ámbito, la Estrategia de Seguridad Vial contempla varias actuaciones: recopilación y difusión de los tramos de concentración de accidentes de los titulares de las vías y elaboración de criterios para la instalación de cinemómetros para el control de la velocidad, a partir de la siniestralidad y las velocidades de circulación".

Desde la DGT (dependiente del Ministerio del Interior) han explicado a este diario que ya no elaboran listado de "puntos negros" desde hace años porque esa atribución la tiene ahora la Dirección General de Carreteras de España (Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana). Y explican que esto se debe a que "los datos entre ambas administraciones no coincidían" porque la entre otras cosas no se utilizaban conceptos como "la intensidad de la vía".

Carreteras publica la definición correcta: "tramo de concentración de accidentes" (TCA), que se corresponde al "tramo de carretera de longitud no superior a 3 km que presenta una frecuencia de accidentes significativamente superior a la media de tramos de características semejantes". Y según exponen, "en la identificación de los TCA además de los datos de la accidentalidad con víctimas (no sólo los mortales) se tiene en cuenta el tipo de carretera, el tipo de zona, así como el tráfico soportado por la vía".

El último listado de los TCA en su web es de 2021. De este documento se desprende que la Comunitat Valenciana tiene 17 de estos tramos peligrosos, de los cuales la provincia de Alicante cuenta con ocho. Dos en la A-77a, en la autovía de San Vicente del Raspeig, los dos en su primer kilómetro, coincidiendo con la rotonda sobre la A-70 y en adelante.

También, tres TCA en la N-332 (Alicante-Cartagena) en el kilómetro 52 (en las inmediaciones a la gasolinera y el Carrefour de Torrevieja), en el kilómetro 56,6 (en La Zenia) y en el kilómetro 87,9 (en los aledaños de Benimagrell). Además, dos TCA en la N-340, uno en el kilómetro 727 a la altura de Torrellano y otro en el 696, en el término municipal de Alicante. Y por último, un TCA en la A-77, entre la A-70 y la autovía de la segunda circunvalación de Alicante.

No obstante, el Real Automovil Club de España (RACE), tiene su propio informe de Evaluación de la Red de Carreteras del Estado, del año 2022, en el que afirma que la Comunitat valenciana tiene 86,8 kilómetros de carreteras de "riesgo elevado".