Pachi Pascual, alcalde de Sant Vicent: "Nos encontramos un Ayuntamiento caótico y con presupuesto agotado"

"Es triste decirlo porque nos encontramos un Ayuntamiento caótico, con presupuesto agotado y judicializado". Así ha empezado este lunes el alcalde Pachi Pascual el extenso análisis sobre la herencia recibida por el anterior equipo de Gobierno municipal dirigido por Jesús Villar.

"Sabíamos que había problemas y es más grave de lo que esperábamos", ha asegurado Pascual en una rueda de prensa ante los medios. En este balance se han centrado en las áreas de limpieza, recursos humanos y dotaciones. Tres sectores en los que ha criticado especialmente la falta de recursos encontrados "y, casi más grave, una plantilla desmotivada".

La falta de personal es uno de los aspectos que más le preocupa al edil del Partido Popular. "Faltan por cubrir 53 puestos de trabajo en más de 400 trabajadores, una octava parte. Y eso no es asumible". Así ha señalado los problemas que genera en particular en el área de servicios sociales.

[Inspección de trabajo sanciona a Jesús Villar por infracción "grave" en San Vicente tras la denuncia de CSIF]

Pascual ha reconocido la preocupación ciudadana por el área de Servicios y Mantenimiento, la que ha definido como "el principal problema y también la principal prioridad". De hecho, asegura que "la mitad del tiempo en reuniones en este mes y medio tienen que ver con este problema de limpieza, peor de lo que esperábamos".

En esta se ha referido a la contrata de limpieza, "caducada desde 2020, aunque desde 2018 la empresa no quería continuar". Ahora van por la "quinta prórroga forzosa" y que la adjudicataria les reclama cuatro millones de euros. "Con maquinaria obsoleta y que no cumple con las necesidades y la conflictividad de la empresa con el ayuntamiento y con los trabajadores", ha añadido.

"A pesar de eso, trabajamos con la empresa en la toma de medidas para que mejore porque no podemos resignarnos hasta el nuevo contrato", ha subrayado. Así, ha remitido a una próxima convocatoria en la que detallarán las medidas con la que esperan que se note una mejora en la limpieza. "Y, en paralelo, la adjudicación que se está trabajando para que el contrato sea realidad pero eso tardará más de lo que gustaría".

[San Vicente, un municipio paralizado por las 'guerras' del PSOE y la falta de gestión del alcalde en minoría]

En el área de recursos humanos, Pascual ha insistido que se encuentran con "una plantilla desmotivada" después de los ocho años de gobierno de Jesús Villar. Y ahí ha dirigido sus críticas en particular a "servicios sociales, que no se habían incorporado los 18 que corresponden o en policía local". Además, le ha echado en cara a su predecesor "la dejadez de la reasignación de puestos que ya habían conseguido los funcionarios".

Frente a ese problema, Pascual ha recalcado que "vamos a cubrir todas las plantillas vacías y hacer un plan de futuro que reactive el panorama y nos saque del colapso". Así, ha destacado que ya "han incorporado a ocho en servicios sociales y tres a la Policía Local. Y hay que sacar las oposiciones para cubrir los puestos vacantes y tener bolsas de trabajo por interinidades o bajas".

En derechos sociales, el alcalde del PP se ha remitido a esa falta de personal para lamentar que "provoca retrasos y merma en la calidad de atención al ciudadano". Por eso ha destacado que "tenemos que ser capaces de acabar con la lista de espera y valoración de la dependencia".

Pachi Pascual, en la rueda de prensa de este lunes.

En infraestructuras ha considerado "injustificable el retraso" y que hay tres que le preocupan en particular. La primera de ellas, el nuevo pabellón "que se adjudicó en 2020 y será este equipo de gobierno el que consiga que se finalice en 2024". Sobre este ha señalado también que estos retrasos vienen "con un coste muy superior, dos millones de euros más. Y es posible que siga subiendo. Estamos ya en 9,1 millones".

Las piscinas municipales y las obras en las instalaciones educativas para que desaparezcan las aulas prefabricadas son las otras dos áreas que ha destacado. "Aunque hay muchas más", ha señalado, que están en la lista de temas pendientes del anterior equipo y que tienen que asumir.

"Seguimos trabajando en hacer realidad el programa electoral y pedimos un margen para afrontar esta problemática porque lo que no se ha hecho en ocho años no se puede resolver en dos meses y medio y la situación es más complicada", ha razonado como conclusión. "No quiero mandar un mensaje apocalíptico, sino lanzar un mensaje ilusionante y que ya vemos la luz con nuevas medidas", ha finalizado.

Sigue los temas que te interesan