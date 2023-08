¿Y si la persona desaparecida no quiere que la encuentren? El caso de la joven de Dénia que rompió con todo

El 92% de las desapariciones registradas en 2022 en España fueron voluntarias y solo un 0,3%, forzosas, según el informe anual del Centro Nacional de Desaparecidos (CNDES) del Ministerio del Interior. El caso de Desirée Salort Mut, la joven de 25 años que se marchó sin dejar rastro el pasado sábado en la localidad costera de Dénia, va camino de serlo.

O así al menos queda reflejado en un informe de la Guardia Civil, al que ha tenido acceso este medio, que enmarca la investigación de este caso como desaparición "voluntaria" y la encuadra en desavenencias con su familia, con la que vivía. Sin embargo, fuentes oficiales consultadas prefieren no valorar esta cuestión y recuerdan que el protocolo no varía. Esto es, que los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado van a seguir buscándola y, en caso de encontrarla, esta deberá reflejar "por escrito" su derecho a desaparecer.

"Toda persona tiene derecho a desaparecer, si es lo que quiere", afirmaban fuentes de la Jefatura Superior de la Comunidad Valenciana de la Policía Nacional a este medio hace unos días. Obviamente, se referían a las personas mayores de edad, como es el caso de Dénia, "y con plena capacidad de sus facultades". Y es que, si son menores de edad, su voluntad de marcharse no depende de ellos, como contamos recientemente con el caso de la adolescente de Alicante cuya familia dio la voz de alarma hasta que esta fue encontrada en Castellón en buen estado de salud.

Desirée salió de casa el pasado sábado antes de la una del mediodía "sin el móvil" y "sin dejar una nota ni nada", explica Lucía a este medio. En teoría lo hizo para ir a trabajar a Casa Pepe, un restaurante con una Estrella Michelin donde es camarera, y donde también trabaja su hermano. "¿Por qué se dejó el móvil en casa? No lo sé", se pregunta y responde la madre. Lo que sí que se sabe es que se marchó en su coche, un Nissan Micra antiguo de color gris.

Su familia la esperó todo el día y creyó que volvería esa noche, pero no lo hizo y saltaron las alarmas. Lucía recuerda que días atrás fueron fiestas en el Verger, de donde ellos son, y su madre se "asustó" porque la esperaba de noche y volvió a las 8.30 horas de la madrugada. Pero más allá de esa situación, cree que su hija puede haber tenido "un bloqueo" mental propio de su edad, "un cable que se le ha cruzado, porque no creo que sea por nada malo", descartando por lo tanto una mala relación familiar como detonante.

¿Ve posible que ella, por su personalidad, le acabara diciendo que no quiere volver a casa? Le preguntamos. "Ella es una persona... un poco rara, y ya no me sorprendería nada porque sabiendo como es, me espero lo bueno, lo malo, lo peor... pero no creo que haya sido tan mala la situación", confiesa. Como describe su madre, Desirée ha estado los últimos años muy enfocada en sus estudios. "Se sacó el Conservatorio, el carné del coche, acabando el Bachillerato; llevaba tres cosas a la vez, era espectacular", de ahí que no se le conocieran muchas amistades, añade.

Su petición

"Si no tienes móvil, puedes pedírselo a alguien en un bar, en una gasolinera, en algún sitio, habrá algo para que puedas llamar y decir, bueno, nada más, no quiere venir hasta dentro de un mes, o no voy a venir ya porque me he independizado, lo que sea", reclama Lucía a Desirée. "Porque ahora, con 25 años, yo ya no puedo ir y cogerla de la oreja y traérmela".

La Guardia Civil, indica, les has dicho que estén tranquilos. "Lo intentamos, pero hasta que no la vea entrar por la puerta, o la vea en algún sitio, no lo voy a estar", concluye. El caso de Desirée va a seguir abierto y no se prevé cerrarlo hasta que dé con ella.

