Compromís vincula los problemas de financiación de la Comunidad Valenciana con una batalla de hace 316 años

Veintiséis años después de que el ensayista Jon Juaristi en El Bucle Melancólico sacase a la luz las contradicciones del nacionalismo basadas en el victimismo por una "pérdida" impostada, el candidato nacionalista a la Generalitat Valenciana, Joan Baldoví (Compromís) ha hecho de ese discurso su primer anuncio preelectoral: la reforma del Estatuto de Autonomía para lograr mayor financiación.

En una nota emitida por su partido, Baldoví asegura que hoy 25 de abril es "un día muy especial para los valencianos y las valencianas, porque conmemoramos la derrota de Almansa y la pérdida de nuestras libertades como pueblo pero también celebramos que, 316 años después, el pueblo valenciano continúa vivo y tiene instituciones propias como la Generalitat o las Cortes".

Baldoví se refiere a la victoria del bando borbónico en favor de Felipe de Anjou durante la Guerra de Sucesión frente al ejército austracista en favor de las aspiraciones al trono del archiduque Carlos de Austria, en el pueblo albaceteño de Almansa. Un hecho que la historia ha interpretado como decisivo para la definitiva conquista del Reino de Valencia.

En un contexto completamente diferente Baldoví afirma que "sobre todo, el 25 de abril, tiene que ser un día de reivindicación. Y esto es el que queremos hacer desde Compromís. Los valencianos hemos recuperado nuestras instituciones pero esas instituciones no tienen los recursos necesarios para invertir en la sanidad, la educación o los servicios sociales porque falta una financiación justa".

Frente a estas palabras de Baldoví, los historiadores más reputados consideran la Guerra de Sucesión (1707-1713, con la firma del Tratado de Utrech) como una contienda dinástica en el contexto del Antiguo Régimen, y por tanto no se puede hablar de instituciones democráticas ni compararlas a las de la época contemporánea que empezaría a finales de ese siglo con la Revolución francesa.

De hecho, aunque la Corona de Castilla se decantó mayoritariamente por los borbones y la de Aragón (a la que pertenecía el Reino de Valencia) por los austracistas, en ambos territorios hubo partidarios de las dos dinastías.

Como destaca la Universidad de Alicante en su blog Historia de Alicante Foral, "los reductos borbónicos en Cataluña y el Reino de Valencia serían harto extendidos. Por tanto, en la misma Corona Aragonesa ambos bandos se enfrentarían encarnizadamente divididos en Maulets(favorables al austriaco y en general campesino) y Botiflers (generalmente la nobleza que se adscribió a la causa borbónica)"

Es más, más que una guerra "civil" española "al mismo tiempo se estaba dando una guerra internacional con epicentro de batalla en España, siendo Francia y la mayoría de España del bando de Felipe, e Inglaterra que trataba de evitar una alianza entre dos países con reinado Borbón (Francia y España) que le dejarían en una situación de aislamiento, Provincias Unidas (Holanda), Prusia y el Imperio con el tratado de la Gran Alianza".

Estatuto de Autonomía

Baldoví en su comunicado obvia estas interpretaciones históricas y utiliza la "perdida melancólica" de la Batalla de Almansa para definir sus objetivos a medio mes del inicio de la campaña electoral.

En este sentido, afirma que "me he comprometido en que mi primera medida como Presidente sea conseguir una financiación justa. Mejor si es a través del diálogo. Pero si no, no me temblará la mano para llevarlo a los tribunales. Es la libertad que da ser de un partido diferente al que manda en la Moncloa y que defiende, ante todo, los intereses de los valencianos y valencianas", en clara alusión al PSOE de Pedro Sánchez al que durante este mandato ha apoyado desde su puesto de diputado en el Congreso.

Además, el candidato de Compromís ha anunciado que impulsará en la próxima legislatura una amplia reforma del Estatuto de Autonomía con el fin de reconocer nuevos derechos sociales y medioambientales y ampliar competencias, "porque hemos demostrado que en los ámbitos que gestionamos lo hacemos mejor que el gobierno central".

"Pero queremos ir más allá -ha añadido Baldoví- blindando en el Estatuto la sanidad pública para que nadie la pueda privatizar. Así mismo creemos que se puede estudiar como avanzar a través del Estatuto en el derecho a la vivienda”.

Por último, Baldoví ha reclamado que “los diputados valencianos en el Congreso apoyen la reforma constitucional planteada por Compromís para recuperar el derecho civil valenciano, una pieza clave de nuestro autogobierno que ha sido recortada desde Madrid”.

“Hace falta un nuevo impulso a nuestro autogobierno y desde Compromís nos comprometemos a liderarlo buscando todos los consensos necesarios. Los valencianos y valencianas se merecen no solo el autogobierno sino un mejor autogobierno y esa financiación justa que exigiremos con todas nuestras fuerzas”, ha concluido el también portavoz de Compromís en el Congreso.

