Compromís seguirá al lado de Sánchez: "Dormimos tranquilos porque mejora la vida de los valencianos"

Murciana de nacimiento, oriolana de adopción y soberanista por convicción.

Papi Robles (Murcia, 1982) es desde hace dos semanas la nueva voz de Compromís en Valencia. Conocida por su implicación en organizaciones sociales y proteccionistas de la ciudad, forma parte del sector nacionalista de la coalición, Més-Compromís, el partido de Joan Baldoví.

Se siente más cerca de la CUP que de Esquerra Republicana, así lo manifestó hace unos meses, y forma parte del grupo emergente nacionalista, donde destaca el conseller de Educación Vicent Marzà, que ha tomado gran parte del control de la coalición en los últimos años. Este grupo ha situado a Marzà en la carrera por liderar Compromís en sustitución de Mónica Oltra, su mayor reclamo hasta ahora.

Su elección no ha sido un paseo en barca. Compromís es una amalgama de partidos e intereses dispares perfectamente equilibrados, una especie de tutti frutti de la política en la que todos los sabores conviven como pueden bajo una misma marca. Tras anunciar su marcha el diputado Fran Ferri para regresar a su profesión, una excepción en política, la elección del relevo llevó al límite (otra vez) a la coalición.

Papi Robles fue elegida portavoz en las Cortes Valencianas en un clima de reproches y peticiones de dimisión, pero finalmente la sangre no llegó al río. Los diputados acataron la decisión del aparato y una mujer de origen murciano se convirtió en la voz más nacionalista del parlamento.

"Cuando me dicen catalanista me tengo que reír. Ya me dirá usted como puede ser catalanista una murciana criada en Orihuela. Me siento muy de Murcia y Orihuela, pero ahora soy de Valencia. Compromís me ofreció esa oportunidad y por eso elegí esa militancia. Muy lejos de lo que se habla, este proyecto es inclusivo".

Apoyos

Cada vez que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, viaja a Valencia promete un nuevo modelo de financiación. Pero la Comunidad Valenciana sigue siendo el farolillo rojo, la peor financiada. Aún así, Compromís mantendrá su apoyo parlamentario.

"Cada vez que el Gobierno de España intenta incumplir los acuerdos, nos despertamos y tocamos a la puerta para recordarles, 'disculpe, nuestro acuerdo'. Dormimos tranquilos porque nuestro acuerdo mejora las condiciones de vida de las valencianas y valencianos. Nuestra tarea incansable es ir marcando para recordar que se tienen que cumplir los acuerdos", afirma Robles.

- ¿Pero se están cumpliendo?

- A ratos. Vamos presionando y no vamos a dejar ese papel. Que la ministra de Transportes, Raquel Sánchez, venga a Valencia y nos diga que va a avisar antes de las cancelaciones de los trenes de Cercanías o devolver el dinero de los billetes no nos sirve. Hemos llegado a un acuerdo para inversiones que vamos a exigir. Nosotros solo tenemos un diputado, invitaría a otros partidos para que sus diputados valencianos hagan lo mismo que Joan Baldoví.

- ¿Qué España quiere Compromís?

- Compromís quiere una España donde todos podamos decidir sobre las cosas que nos afectan. Yo no quiero vivir en Valencia y no poder decidir sobre si me van a poner un puerto más grande o no. Queremos territorios que puedan tomar una decisión, muy soberanos en sí mismos.

- ¿Entre esas decisiones de las que habla también está el derecho a autodeterminación?

- La soberanía de los pueblos tiene que ser en todas las cuestiones que le puedan afectar. Hay muchas decisiones encima de la mesa que podríamos tomar nosotros, es un debate desviado de la realidad actual.

- ¿Y qué piensa sobre el concepto de Països Catalans la nueva portavoz de Compromís?

- Creo que debemos tener relación con territorios que tienen algo que ver con Valencia. Es innegable que tenemos relación con Murcia, Castilla-La Mancha, Aragón, Baleares… Los que tenemos la misma lengua nos comunicamos y trabajamos en esa línea. Tenemos relación con personas próximas, obvio. Los territorios que estamos juntos tienen proyectos y nos relacionamos. ¿Por qué tiene que ser un problema tener relación con Baleares y no con Murcia? ¿Dónde está la intención? Nosotros no la tenemos.

Alianzas

Mónica Oltra ha forzado otro debate en Compromís tras hacerse pública la posibilidad de aglutinar en una plataforma electoral a destacadas dirigentes españolas como Yolanda Díaz o Ada Colau para las próximas elecciones generales.

En la coalición recelan y a los cargos próximos a Joan Baldoví no les entusiasma esta posibilidad, aunque creen que hay que explorarla. Los nacionalistas no quieren ni oír hablar del Podemos de Pablo Iglesias, pero confían en el tirón de Yolanda Díaz. El acto que Oltra y Díaz compartieron juntas en Valencia abrió un nuevo frente que se suma al de la crisis de liderazgo de Oltra y el alcalde de Valencia, Joan Ribó, quien todavía medita ser el cartel electoral en 2023.

- ¿Qué puede tener Yolanda Díaz que no tenga Pablo Iglesias?

- Yolanda Díaz entiende la política de una manera mucho más empática que Pablo Iglesias porque es mujer. Ese respeto a la soberanía permite llegar a acuerdos con Compromís. Ella nunca ha cerrado esa puerta y nosotros lo debatiremos.

- ¿Piensa lo mismo de Errejón?

- Exactamente igual. Nosotros tenemos un proyecto de obediencia valenciana que defiende los intereses de nuestro territorio. Partiendo de ahí, tenemos que hablar con todos los agentes políticos que estén dispuestos que, con ese modelo de políticas, lleguemos a acuerdos.

- ¿Usted se ve haciendo campaña con Podemos e Izquierda Unida en la Comunidad Valenciana?

- Yo ya he hecho campaña con Podemos

- ¿Y repetiría?

Tendríamos que verlo.

- ¿Hay una crisis de liderazgos en Compromís? Mónica Oltra y Joan Ribó están en el aire.

- Creo que los liderazgos han de ser morales y trasformadores. A Joan Ribó el liderazgo se lo damos todas las personas que estamos a su alrededor, no porque sea el alcalde. Quiero liderazgos para Valencia que no se hagan imprescindibles y en los que todo el mundo pueda confiar. Liderazgos honestos y que te ayuden a crecer y acompañen a toda la gente que tiene a su alrededor.

- ¿Ha hablado estos con Mónica Oltra?

- Sí

- ¿Y cómo la ve?

- Mónica Oltra es tan brillante que a mí me genera mucha admiración. Nos hemos entendido y espero continuar trabajando así.

- ¿La ve con ganas de repetir como candidata?

- Sí, tiene fuerzas para todo.

Los abusos sexuales

Sin duda esta legislatura ha estado marcada por la condena a cinco años de prisión al exmarido de Oltra por abusos a una menor tutelada que residía en el centro en el que trabajaba. Oltra ya era la consellera responsable de los menores tutelados.

El proceso ha sido traumático para la coalición. La sentencia, pendiente de la ratificación del Tribunal Supremo, dice que entre los años 2016 y 2017, la víctima sufrió con 15 años el "abuso sexual continuado" del exmarido, que entre dos y diez veces acudió a la habitación donde ella era aislada por castigo.

"Teniendo dificultad para conciliar el sueño por sus miedos, reclamaba la presencia del educador e incluso le pedía que le hiciera un masaje pues confiaba en el mismo, procediendo él a masajearle en la zona del cuello y la espalda. Una vez creía que se hallaba dormida, cogía la mano de la niña y se masturbaba con ella fingiendo la menor dormir ante la vergüenza que le producía dicha situación", relata la sentencia.

- ¿Cómo ha vivido Compromís este asunto?

- Hay una connotación personal y se está acosando a la vicepresidenta porque no pueden con ella, así es como lo vivimos. Los menores tienen asegurados sus derechos desde que Oltra es vicepresidenta. Está defendiendo a la infancia como no se había hecho hasta ahora y vemos que hay partidos que, como no pueden con ella, la acosan personalmente para hacerla caer. Mal sistema es si esa es la política para ganar elecciones.

- Al final Compromís coincide con Isabel Díaz Ayuso cuando dice que estos temas hay que sacarlos del debate político...

- Cómo es la vida, a veces hay estas coincidencias. Podemos hacer política sobre la situación de los derechos de los menores tutelados, pero otra cosa es acosar personalmente a una persona. Hemos visto cómo el PP ha ido reculando en este tema porque sabe que no se sustentan sus acusaciones. Mónica Oltra nunca le ha venido bien al PP porque no tenía ningún problema en apuntar con el dedo su corrupción.

- Hablan de una campaña de la extrema derecha, ¿Compromís es partidario de ilegalizar estos partidos?

- Una organización fascista no puede ser catalogada como partido político.

- ¿Y quién dice si es fascista o no?

- El problema lo tenemos en esa diferenciación. Pero Compromís no dialogará con las organizaciones que fomentan el fascismo. No vamos a colaborar con entidades que fomenten el odio.

- Usted ha sido muy crítica con la Policía, ¿Compromís apoya a las fuerzas y cuerpos de seguridad?

- Claro que Compromís apoya a los cuerpos de seguridad y trabajamos para que su trabajo sea correcto. Y cuando no lo es, lo decimos. Son cuerpos que forman parte de la Democracia y tienen que ser democráticos.

