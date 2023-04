Casi 100.000 niños valencianos viven en situación de "pobreza severa", según Save The Children

Casi 100.000 niños y niñas en la Comunidad Valenciana viven en una situación de pobreza severa, lo que supone que un 11,4 % del total está en esta situación, según revela el análisis que ha hecho Save the Children, aunque la cifra ha experimentado un descenso de 5 puntos en un año.

La ONG ha hecho este análisis a raíz de la última Encuesta de Condiciones de Vida del Instituto Nacional de Estadística (INE) publicada este lunes, que ofrece datos oficiales sobre cómo viven las familias en España.

Las cifras de la Comunidad Valenciana, indican que un 11,4 % de los niños y niñas están en situación de pobreza severa, lo que supone un descenso de más de cinco puntos respecto a los datos del año anterior (16,9 %).

[Dos barrios de Alicante entre los tres más pobres de España: 16.000 euros de renta media]

La organización señala también que en este territorio un 8,9 % de la población en general está situación de pobreza severa, una diferencia de más de dos puntos con los datos de población menor de 18 años, lo que vuelve a situar a la infancia como un colectivo especialmente vulnerable.

La ONG explica el caso de Raquel, que vive en Valencia con sus dos hijos y gana 520€ en su trabajo como limpiadora. "Se me va más de la mitad de sueldo en pagar el alquiler y el resto me lo gasto en pagar las facturas de luz y agua. Tengo que dejar de comer carne, por ejemplo, para poder llevar a mi hijo a comer fuera alguna vez", cuenta.

Si se analizan los datos del conjunto de España, un 13,5% de los niños y niñas se encuentra en una situación de pobreza severa. Por tanto, las cifras de pobreza infantil en la Comunidad Valenciana se situarían esta vez por debajo de la media Estatal.

"Que las cifras de pobreza infantil se hayan reducido es una buena noticia, pero hay que recordar que todavía hay 100.000 niños y niñas en nuestra autonomía que se encuentran en una situación muy complicada, lo que les afecta y condiciona cada día de su vida", ha indicado Rodrigo Hernández, director de Save the Children en la Comunidad Valenciana.

Por ello, ha agregado, "es fundamental que todos los partidos políticos lleguen a acuerdos e incorporen en sus programas electorales medidas efectivas para combatir la pobreza infantil".

La organización se ha reunido con todos los grupos políticos para hacerles llegar sus propuestas en materia de infancia para que estos las puedan incorporar en sus programas electorales.

Hernández ha agregado que "también nos estamos reuniendo con los candidatos a la presidencia de la Generalitat para que se comprometan de primera mano a proteger a la infancia más vulnerable". Y ha explicado en este sentido que "los niños y niñas no votan, por eso desde Save the Children estamos poniendo el foco en sus reivindicaciones y sus derechos, para que no queden en un segundo plano y se les tenga en cuenta". asegura Hernández.

Sigue los temas que te interesan